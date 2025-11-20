SegnaliSezioni
Andri Husman

Jossgrowthh

Andri Husman
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 395%
JustMarkets-Live6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
910
Profit Trade:
738 (81.09%)
Loss Trade:
172 (18.90%)
Best Trade:
58.35 USD
Worst Trade:
-44.27 USD
Profitto lordo:
2 462.63 USD (216 335 pips)
Perdita lorda:
-731.66 USD (70 578 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (31.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.60 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
10.42%
Massimo carico di deposito:
0.77%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
22.76
Long Trade:
608 (66.81%)
Short Trade:
302 (33.19%)
Fattore di profitto:
3.37
Profitto previsto:
1.90 USD
Profitto medio:
3.34 USD
Perdita media:
-4.25 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-67.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.05 USD (7)
Crescita mensile:
35.38%
Previsione annuale:
429.24%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
76.05 USD (5.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.89% (76.05 USD)
Per equità:
1.20% (12.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 910
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 146K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.35 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +31.66 USD
Massima perdita consecutiva: -67.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Smart traders rely on verified data.

This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
Many copytrade accounts fail within weeks—tiny balances, weak history, hit-and-run setups.

Recommended investment: 1000 USD per multiplier.
Master balance resets weekly to 1000 USD. 
Non ci sono recensioni
2025.11.21 04:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
