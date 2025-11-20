- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
910
Profit Trade:
738 (81.09%)
Loss Trade:
172 (18.90%)
Best Trade:
58.35 USD
Worst Trade:
-44.27 USD
Profitto lordo:
2 462.63 USD (216 335 pips)
Perdita lorda:
-731.66 USD (70 578 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (31.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.60 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
10.42%
Massimo carico di deposito:
0.77%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
22.76
Long Trade:
608 (66.81%)
Short Trade:
302 (33.19%)
Fattore di profitto:
3.37
Profitto previsto:
1.90 USD
Profitto medio:
3.34 USD
Perdita media:
-4.25 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-67.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.05 USD (7)
Crescita mensile:
35.38%
Previsione annuale:
429.24%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
76.05 USD (5.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.89% (76.05 USD)
Per equità:
1.20% (12.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|910
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|1.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|146K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +58.35 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +31.66 USD
Massima perdita consecutiva: -67.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Smart traders rely on verified data.
This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
