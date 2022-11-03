SegnaliSezioni
Yury Salikaev

Inquisitor pro

Yury Salikaev
0 recensioni
Affidabilità
200 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 387%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 436
Profit Trade:
3 469 (63.81%)
Loss Trade:
1 967 (36.18%)
Best Trade:
486.00 USD
Worst Trade:
-401.99 USD
Profitto lordo:
37 392.55 USD (13 128 230 pips)
Perdita lorda:
-32 761.09 USD (14 150 732 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (320.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
582.52 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
91.77%
Massimo carico di deposito:
17.56%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.53
Long Trade:
2 850 (52.43%)
Short Trade:
2 586 (47.57%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
10.78 USD
Perdita media:
-16.66 USD
Massime perdite consecutive:
39 (-91.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-613.63 USD (4)
Crescita mensile:
15.60%
Previsione annuale:
191.97%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.94 USD
Massimale:
1 833.82 USD (28.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.91% (1 833.82 USD)
Per equità:
24.50% (501.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 756
EURUSD 680
AUDCAD 672
USDJPY 406
GBPUSD 365
BTCUSD 295
EURCHF 294
NZDCAD 268
EURGBP 262
USDCAD 256
EURJPY 254
AUDUSD 142
CHFJPY 133
GBPAUD 132
NZDUSD 87
EURAUD 47
AUDJPY 45
US500 45
CADCHF 39
EURCAD 32
US30 31
AUDNZD 30
ETHUSD 30
EURNZD 25
USTEC 24
DE40 20
JP225 15
GBPCHF 14
US2000 10
EURSGD 6
UK100 6
XTIUSD 4
GBPCAD 3
AUS200 3
XAUUSD 2
AUDCHF 1
CHINA50 1
XAUGBP 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF -16
EURUSD 623
AUDCAD 859
USDJPY 180
GBPUSD -160
BTCUSD -530
EURCHF 174
NZDCAD 696
EURGBP 493
USDCAD -463
EURJPY 30
AUDUSD -283
CHFJPY -46
GBPAUD 60
NZDUSD 407
EURAUD 106
AUDJPY 173
US500 235
CADCHF 232
EURCAD 2
US30 -885
AUDNZD 25
ETHUSD 189
EURNZD -87
USTEC 327
DE40 1.6K
JP225 39
GBPCHF -121
US2000 389
EURSGD -43
UK100 -44
XTIUSD 354
GBPCAD 47
AUS200 32
XAUUSD 70
AUDCHF -35
CHINA50 36
XAUGBP -34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 1.3K
EURUSD 14K
AUDCAD 55K
USDJPY 24K
GBPUSD -10K
BTCUSD -1.6M
EURCHF 1.5K
NZDCAD 30K
EURGBP 11K
USDCAD 2.6K
EURJPY 1.1K
AUDUSD 6.2K
CHFJPY -621
GBPAUD 1.4K
NZDUSD 6K
EURAUD 3.5K
AUDJPY 1.5K
US500 16K
CADCHF 1.3K
EURCAD 463
US30 -59K
AUDNZD 6.6K
ETHUSD 36K
EURNZD 338
USTEC 42K
DE40 152K
JP225 232K
GBPCHF -12K
US2000 15K
EURSGD -665
UK100 -3.1K
XTIUSD 721
GBPCAD 346
AUS200 3.1K
XAUUSD 4K
AUDCHF -453
CHINA50 3.6K
XAUGBP -1.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +486.00 USD
Worst Trade: -402 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +320.65 USD
Massima perdita consecutiva: -91.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-bonus1
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 15
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.17 × 446
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 299
EagleFX-Live
0.52 × 96
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live33
0.82 × 82
ICMarketsSC-Live05
0.87 × 304
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 253
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
120 più
Non ci sono recensioni
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.07 16:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 14:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 13:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 05:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 21:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.18 22:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 21:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 07:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 23:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 22:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.01.19 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.15 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.13 15:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.20 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.14 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.06 15:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.07 01:59
No swaps are charged
