- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 436
Profit Trade:
3 469 (63.81%)
Loss Trade:
1 967 (36.18%)
Best Trade:
486.00 USD
Worst Trade:
-401.99 USD
Profitto lordo:
37 392.55 USD (13 128 230 pips)
Perdita lorda:
-32 761.09 USD (14 150 732 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (320.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
582.52 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
91.77%
Massimo carico di deposito:
17.56%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.53
Long Trade:
2 850 (52.43%)
Short Trade:
2 586 (47.57%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
10.78 USD
Perdita media:
-16.66 USD
Massime perdite consecutive:
39 (-91.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-613.63 USD (4)
Crescita mensile:
15.60%
Previsione annuale:
191.97%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.94 USD
Massimale:
1 833.82 USD (28.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.91% (1 833.82 USD)
Per equità:
24.50% (501.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|756
|EURUSD
|680
|AUDCAD
|672
|USDJPY
|406
|GBPUSD
|365
|BTCUSD
|295
|EURCHF
|294
|NZDCAD
|268
|EURGBP
|262
|USDCAD
|256
|EURJPY
|254
|AUDUSD
|142
|CHFJPY
|133
|GBPAUD
|132
|NZDUSD
|87
|EURAUD
|47
|AUDJPY
|45
|US500
|45
|CADCHF
|39
|EURCAD
|32
|US30
|31
|AUDNZD
|30
|ETHUSD
|30
|EURNZD
|25
|USTEC
|24
|DE40
|20
|JP225
|15
|GBPCHF
|14
|US2000
|10
|EURSGD
|6
|UK100
|6
|XTIUSD
|4
|GBPCAD
|3
|AUS200
|3
|XAUUSD
|2
|AUDCHF
|1
|CHINA50
|1
|XAUGBP
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|-16
|EURUSD
|623
|AUDCAD
|859
|USDJPY
|180
|GBPUSD
|-160
|BTCUSD
|-530
|EURCHF
|174
|NZDCAD
|696
|EURGBP
|493
|USDCAD
|-463
|EURJPY
|30
|AUDUSD
|-283
|CHFJPY
|-46
|GBPAUD
|60
|NZDUSD
|407
|EURAUD
|106
|AUDJPY
|173
|US500
|235
|CADCHF
|232
|EURCAD
|2
|US30
|-885
|AUDNZD
|25
|ETHUSD
|189
|EURNZD
|-87
|USTEC
|327
|DE40
|1.6K
|JP225
|39
|GBPCHF
|-121
|US2000
|389
|EURSGD
|-43
|UK100
|-44
|XTIUSD
|354
|GBPCAD
|47
|AUS200
|32
|XAUUSD
|70
|AUDCHF
|-35
|CHINA50
|36
|XAUGBP
|-34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|1.3K
|EURUSD
|14K
|AUDCAD
|55K
|USDJPY
|24K
|GBPUSD
|-10K
|BTCUSD
|-1.6M
|EURCHF
|1.5K
|NZDCAD
|30K
|EURGBP
|11K
|USDCAD
|2.6K
|EURJPY
|1.1K
|AUDUSD
|6.2K
|CHFJPY
|-621
|GBPAUD
|1.4K
|NZDUSD
|6K
|EURAUD
|3.5K
|AUDJPY
|1.5K
|US500
|16K
|CADCHF
|1.3K
|EURCAD
|463
|US30
|-59K
|AUDNZD
|6.6K
|ETHUSD
|36K
|EURNZD
|338
|USTEC
|42K
|DE40
|152K
|JP225
|232K
|GBPCHF
|-12K
|US2000
|15K
|EURSGD
|-665
|UK100
|-3.1K
|XTIUSD
|721
|GBPCAD
|346
|AUS200
|3.1K
|XAUUSD
|4K
|AUDCHF
|-453
|CHINA50
|3.6K
|XAUGBP
|-1.3K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +486.00 USD
Worst Trade: -402 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +320.65 USD
Massima perdita consecutiva: -91.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-bonus1
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.11 × 9
|
XMTrading-Real 252
|0.14 × 72
|
ICMarketsSC-Live03
|0.17 × 446
|
MEXAtlantic-Real
|0.23 × 518
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.24 × 214
|
ICMarketsSC-Live14
|0.29 × 73
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 299
|
EagleFX-Live
|0.52 × 96
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.68 × 132
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.74 × 562
|
ICMarketsSC-Live33
|0.82 × 82
|
ICMarketsSC-Live05
|0.87 × 304
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.91 × 208
|
ICMarketsSC-Live09
|0.92 × 253
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|1.09 × 22
