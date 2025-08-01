SegnaliSezioni
SIGNAL NUMBER 1
Olga Batueva

SIGNAL NUMBER 1

Olga Batueva
1 recensione
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 213%
Alpari-Standard3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
81 (54.72%)
Loss Trade:
67 (45.27%)
Best Trade:
17.13 USD
Worst Trade:
-18.62 USD
Profitto lordo:
357.24 USD (156 942 pips)
Perdita lorda:
-259.26 USD (44 305 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (47.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.74 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
54.18%
Massimo carico di deposito:
27.43%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
38 (25.68%)
Short Trade:
110 (74.32%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
4.41 USD
Perdita media:
-3.87 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-53.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.75 USD (17)
Crescita mensile:
-27.63%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
85.61 USD (36.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.67% (37.35 USD)
Per equità:
35.13% (21.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 18
GBPUSD 17
GBPNZD 15
NZDUSD 13
USDJPY 11
GBPAUD 9
AUDUSD 8
CHFJPY 7
EURUSD 6
EURNZD 6
USDCAD 6
AUDJPY 5
EURAUD 4
AUDCAD 3
SOLANA 2
BITCOIN 2
AUDCHF 2
CADJPY 2
XAUUSD 2
NZDJPY 2
NZDCAD 1
USDCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
ETHEREUM 1
GBPJPY 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY -14
GBPUSD 18
GBPNZD 45
NZDUSD -15
USDJPY -4
GBPAUD -22
AUDUSD 15
CHFJPY 20
EURUSD 26
EURNZD -10
USDCAD 34
AUDJPY 11
EURAUD -13
AUDCAD 1
SOLANA 29
BITCOIN 10
AUDCHF 3
CADJPY -1
XAUUSD -37
NZDJPY -5
NZDCAD 1
USDCHF 6
EURGBP -2
EURCAD 6
GBPCAD -3
ETHEREUM 3
GBPJPY -3
CADCHF 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY -1.8K
GBPUSD 1.9K
GBPNZD 7.9K
NZDUSD -1.5K
USDJPY -514
GBPAUD -3.4K
AUDUSD 1.5K
CHFJPY 3K
EURUSD 2.6K
EURNZD -1.7K
USDCAD 4.6K
AUDJPY 1.9K
EURAUD -2K
AUDCAD 215
SOLANA 971
BITCOIN 97K
AUDCHF 186
CADJPY -120
XAUUSD -3.8K
NZDJPY -686
NZDCAD 195
USDCHF 512
EURGBP -174
EURCAD 756
GBPCAD -476
ETHEREUM 5.7K
GBPJPY -456
CADCHF 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.13 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +47.74 USD
Massima perdita consecutiva: -53.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Standard3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XM.COM-AU-Real 20
0.00 × 5
XMTrading-Real 34
0.00 × 4
FXNewtech-Live
0.00 × 1
ThinkForex-Live
0.00 × 12
ICMarkets-Live15
0.00 × 53
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 15
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 80
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 30
Activtrades-3
0.00 × 14
ForexTime-ECN
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 26
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live12
0.00 × 17
ICMarkets-Live05
0.00 × 8
Leverate-Live
0.00 × 1
Swissquote-Real2
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 7
RoboForexEU-ProCent
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 10
Pepperstone-01
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 5
LMAX-LiveUK
0.00 × 14
209 più
Good afternoon, my strategy is based on the analysis of all currency pairs. I try to find the beginning of the currency's rise or fall for all pairs. I'm waiting for about 20 percent of the movement to be completed, and I'm opening it for confirmation. I am working on three indicators of my own development. you may often see that there are no open orders for several days, pay attention to the monthly increase, if there is a sideways trend, the indicators do not give a signal. IT 'S BETTER TO WAIT THAN TO CLIMB WHERE THERE IS NO 100% CONFIRMATION . ALWAYS STOP LOSS. GOOD LUCK TO ALL OF YOU, I HOPE FOR LONG-TERM COOPERATION .

P.S. You need to find currency movements, not 20-point rebounds.

Valutazione media:
babyschimmerlos
12556
babyschimmerlos 2025.08.01 07:29 
 

It is an excellent signal

2025.09.11 00:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 19:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 08:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 07:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 04:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 16:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 13:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 13:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 02:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 02:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 02:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 01:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 02:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SIGNAL NUMBER 1
40USD al mese
213%
0
0
USD
134
USD
24
0%
148
54%
54%
1.37
0.66
USD
35%
1:500
