- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
80 (85.10%)
Loss Trade:
14 (14.89%)
Best Trade:
254.35 USD
Worst Trade:
-192.61 USD
Profitto lordo:
1 330.64 USD (29 680 pips)
Perdita lorda:
-644.97 USD (433 382 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (138.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
489.92 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
98.08%
Massimo carico di deposito:
16.14%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
48 (51.06%)
Short Trade:
46 (48.94%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
7.29 USD
Profitto medio:
16.63 USD
Perdita media:
-46.07 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-192.61 USD (1)
Crescita mensile:
43.30%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
295.43 USD (12.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.56% (295.43 USD)
Per equità:
23.79% (287.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|14
|CADJPY
|13
|EURNZD
|12
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|8
|AUDCAD
|8
|GBPCHF
|7
|NZDJPY
|5
|XAGUSD
|5
|XAUUSD
|4
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|3
|XTIUSD
|2
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|22
|CADJPY
|14
|EURNZD
|10
|AUDNZD
|7
|NZDCAD
|9
|AUDCAD
|8
|GBPCHF
|14
|NZDJPY
|3
|XAGUSD
|527
|XAUUSD
|459
|BTCUSD
|-364
|ETHUSD
|-34
|XTIUSD
|10
|AUDCHF
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|432
|CADJPY
|850
|EURNZD
|722
|AUDNZD
|523
|NZDCAD
|487
|AUDCAD
|425
|GBPCHF
|393
|NZDJPY
|-103
|XAGUSD
|2.9K
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|-419K
|ETHUSD
|-3K
|XTIUSD
|14
|AUDCHF
|55
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +254.35 USD
Worst Trade: -193 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +138.59 USD
Massima perdita consecutiva: -10.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 9
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live18
|0.28 × 74
|
ICMarketsSC-Live06
|0.30 × 736
|
ICMarketsSC-Live08
|0.32 × 340
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 39
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
LeadCapitalCorp-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.52 × 189
|
ICMarkets-Live06
|0.63 × 84
|
Tickmill-Live02
|0.74 × 23
|
ICMarketsSC-Live02
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 16
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|1.10 × 1299
|
Hankotrade-Live
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|1.38 × 916
|
ICMarketsSC-Live11
|1.40 × 743
|
ICMarketsSC-Live23
|1.42 × 60
|
ICMarketsSC-Live27
|1.71 × 196
|
Valutrades-Real-HK
|1.84 × 38
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
