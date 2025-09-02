SegnaliSezioni
Hang Lou

FxEZWin

Hang Lou
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
80 (85.10%)
Loss Trade:
14 (14.89%)
Best Trade:
254.35 USD
Worst Trade:
-192.61 USD
Profitto lordo:
1 330.64 USD (29 680 pips)
Perdita lorda:
-644.97 USD (433 382 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (138.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
489.92 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
98.08%
Massimo carico di deposito:
16.14%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
48 (51.06%)
Short Trade:
46 (48.94%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
7.29 USD
Profitto medio:
16.63 USD
Perdita media:
-46.07 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-192.61 USD (1)
Crescita mensile:
43.30%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
295.43 USD (12.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.56% (295.43 USD)
Per equità:
23.79% (287.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 14
CADJPY 13
EURNZD 12
AUDNZD 9
NZDCAD 8
AUDCAD 8
GBPCHF 7
NZDJPY 5
XAGUSD 5
XAUUSD 4
BTCUSD 3
ETHUSD 3
XTIUSD 2
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 22
CADJPY 14
EURNZD 10
AUDNZD 7
NZDCAD 9
AUDCAD 8
GBPCHF 14
NZDJPY 3
XAGUSD 527
XAUUSD 459
BTCUSD -364
ETHUSD -34
XTIUSD 10
AUDCHF 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 432
CADJPY 850
EURNZD 722
AUDNZD 523
NZDCAD 487
AUDCAD 425
GBPCHF 393
NZDJPY -103
XAGUSD 2.9K
XAUUSD 11K
BTCUSD -419K
ETHUSD -3K
XTIUSD 14
AUDCHF 55
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +254.35 USD
Worst Trade: -193 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +138.59 USD
Massima perdita consecutiva: -10.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live18
0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.30 × 736
ICMarketsSC-Live08
0.32 × 340
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 39
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.52 × 189
ICMarkets-Live06
0.63 × 84
Tickmill-Live02
0.74 × 23
ICMarketsSC-Live02
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 16
Tickmill-Live08
1.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
1.10 × 1299
Hankotrade-Live
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.38 × 916
ICMarketsSC-Live11
1.40 × 743
ICMarketsSC-Live23
1.42 × 60
ICMarketsSC-Live27
1.71 × 196
Valutrades-Real-HK
1.84 × 38
Exness-Real14
1.86 × 7
61 più
任何事做到极致就是艺术
Non ci sono recensioni
2025.09.26 19:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 19:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 10:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 10:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 02:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 08:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 20:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 10:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 16:43
Share of trading days is too low
2025.09.02 16:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 09:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 09:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 09:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 09:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 09:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
