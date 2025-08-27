SegnaliSezioni
Mikhail Voropaev

NightTrade

Mikhail Voropaev
0 recensioni
Affidabilità
239 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 1 727%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 697
Profit Trade:
1 216 (71.65%)
Loss Trade:
481 (28.34%)
Best Trade:
649.27 AUD
Worst Trade:
-94.07 AUD
Profitto lordo:
7 822.16 AUD (62 091 pips)
Perdita lorda:
-5 637.74 AUD (49 500 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (86.32 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 721.72 AUD (9)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
7.15%
Massimo carico di deposito:
10.29%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.01
Long Trade:
1 032 (60.81%)
Short Trade:
665 (39.19%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.29 AUD
Profitto medio:
6.43 AUD
Perdita media:
-11.72 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-83.30 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-201.58 AUD (5)
Crescita mensile:
4.32%
Previsione annuale:
52.36%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.96 AUD
Massimale:
726.88 AUD (25.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.12% (726.88 AUD)
Per equità:
2.69% (24.67 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 323
EURUSD 292
CHFJPY 209
EURAUD 192
USDCAD 172
EURGBP 145
GBPAUD 86
GBPCAD 83
EURCAD 74
USDCHF 67
AUDCAD 31
SUMMARY 23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 161
EURUSD -94
CHFJPY 23
EURAUD -15
USDCAD 156
EURGBP -56
GBPAUD 67
GBPCAD 15
EURCAD -288
USDCHF -132
AUDCAD -100
SUMMARY 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.4K
EURUSD 1.1K
CHFJPY 3.8K
EURAUD 829
USDCAD 3.6K
EURGBP 84
GBPAUD 2.6K
GBPCAD 862
EURCAD -1.6K
USDCHF -798
AUDCAD -518
SUMMARY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +649.27 AUD
Worst Trade: -94 AUD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +86.32 AUD
Massima perdita consecutiva: -83.30 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 5
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.10 × 20
Coinexx-Demo
0.14 × 74
AxioryAsia-02Live
0.14 × 28
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
ICMarkets-Live11
0.17 × 12
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live09
0.35 × 93
ICMarkets-Live14
0.49 × 41
EagleInternational-Live
0.58 × 72
Non ci sono recensioni
2025.08.27 21:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 21:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 21:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 21:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 0.49% of days out of 1642 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 21:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.27 20:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.27 20:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.27 20:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NightTrade
30USD al mese
1 727%
0
0
USD
930
AUD
239
98%
1 697
71%
7%
1.38
1.29
AUD
50%
1:500
Copia

