- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 697
Profit Trade:
1 216 (71.65%)
Loss Trade:
481 (28.34%)
Best Trade:
649.27 AUD
Worst Trade:
-94.07 AUD
Profitto lordo:
7 822.16 AUD (62 091 pips)
Perdita lorda:
-5 637.74 AUD (49 500 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (86.32 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 721.72 AUD (9)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
7.15%
Massimo carico di deposito:
10.29%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.01
Long Trade:
1 032 (60.81%)
Short Trade:
665 (39.19%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.29 AUD
Profitto medio:
6.43 AUD
Perdita media:
-11.72 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-83.30 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-201.58 AUD (5)
Crescita mensile:
4.32%
Previsione annuale:
52.36%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.96 AUD
Massimale:
726.88 AUD (25.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.12% (726.88 AUD)
Per equità:
2.69% (24.67 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|323
|EURUSD
|292
|CHFJPY
|209
|EURAUD
|192
|USDCAD
|172
|EURGBP
|145
|GBPAUD
|86
|GBPCAD
|83
|EURCAD
|74
|USDCHF
|67
|AUDCAD
|31
|SUMMARY
|23
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|161
|EURUSD
|-94
|CHFJPY
|23
|EURAUD
|-15
|USDCAD
|156
|EURGBP
|-56
|GBPAUD
|67
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|-288
|USDCHF
|-132
|AUDCAD
|-100
|SUMMARY
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|3.4K
|EURUSD
|1.1K
|CHFJPY
|3.8K
|EURAUD
|829
|USDCAD
|3.6K
|EURGBP
|84
|GBPAUD
|2.6K
|GBPCAD
|862
|EURCAD
|-1.6K
|USDCHF
|-798
|AUDCAD
|-518
|SUMMARY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +649.27 AUD
Worst Trade: -94 AUD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +86.32 AUD
Massima perdita consecutiva: -83.30 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 9
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.10 × 20
|
Coinexx-Demo
|0.14 × 74
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 28
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live11
|0.17 × 12
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarketsSC-Live09
|0.35 × 93
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 41
|
EagleInternational-Live
|0.58 × 72
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1 727%
0
0
USD
USD
930
AUD
AUD
239
98%
1 697
71%
7%
1.38
1.29
AUD
AUD
50%
1:500