SegnaliSezioni
Filtro
Crea un segnale

MetaTrader 5 Segnali di trading con esecuzione automatica sul tuo conto

Segnali è un servizio di copy-trading che ti consente di copiare automaticamente le operazioni del fornitore sul tuo account di trading. Usa Segnali per aumentare l’efficienza del tuo Trading forex.

Server del broker

Selezioneremo i segnali con le migliori condizioni per la copia sul tuo account:

Profitto massimo Affidabilità Redditizio entro un mese Infragiornaliero Per meno di 50 USD Con recensioni Leva finanziaria 1:100 Uso dei robot
Affidabilità Vedi tutto
Pitt Petruschke Pitt Petruschke
4.1 (7)
USDJPY Stability Pro Growth 141% crescita dal 2024 Affidabilità  100% Algo trading 22 Copia per 30 USD al mese
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
Gold Reaper New V2 2 106% crescita dal 2024 Affidabilità  99% Algo trading 9 Copia per 30 USD al mese
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
MSC SuperGold Pro 544% crescita dal 2024 Affidabilità  92% Algo trading 4 Copia per 59 USD al mese
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
THPX5 400% crescita dal 2025 Affidabilità  35% Algo trading 0 Copia per 50 USD al mese
Guan Xi Liang Guan Xi Liang
X657 Stay true to the mission 901% crescita dal 2023 Affidabilità  97% Algo trading 0 Copia per 299 USD al mese
Fredy Kurniawan Fredy Kurniawan
Fredy Jaya Raya 356% crescita dal 2025 Affidabilità  0% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Qi Qing Chen Qi Qing Chen
1 (1)
Trading version 4 28% crescita dal 2025 Affidabilità  2% Algo trading 12 Copia per 30 USD al mese
Joel Juanpere Joel Juanpere
3.22 (3)
SFE Impulse 273% crescita dal 2023 Affidabilità  100% Algo trading 1 Copia per 100 USD al mese
Dinh Khuong Tran Dinh Khuong Tran
Gold scalp TP SL 1 251% crescita dal 2025 Affidabilità  98% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Thanh Sang Nguyen Thanh Sang Nguyen
Strader SW1 245% crescita dal 2024 Affidabilità  0% Algo trading 1 Copia per 30 USD al mese
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
5 (1)
GoldenBug ICM 60% crescita dal 2024 Affidabilità  99% Algo trading 7 Copia per 30 USD al mese
Khac Thang Nguyen Khac Thang Nguyen
NKT 267% crescita dal 2024 Affidabilità  0% Algo trading 0 Copia per 50 USD al mese
Popolare tra gli abbonati Vedi tutto
Hugo Salvador Hugo Salvador
3.01 (37)
Reo 412% crescita dal 2024 Affidabilità  76% Algo trading 116 Copia per 30 USD al mese
Jan Stancel Jan Stancel
5 (3)
JS SmartGrid Signal MG01 1 454% crescita dal 2024 Affidabilità  96% Algo trading 78 Copia per 30 USD al mese
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
4.17 (8)
NoPain MT5 1 535% crescita dal 2021 Affidabilità  8% Algo trading 77 Copia per 30 USD al mese
Ihor Hut Ihor Hut
5 (1)
MagicGW audcad L 1 134% crescita dal 2024 Affidabilità  88% Algo trading 43 Copia per 40 USD al mese
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
4.06 (11)
MSC Gold Invest Pro 361% crescita dal 2023 Affidabilità  65% Algo trading 28 Copia per 39 USD al mese
Pitt Petruschke Pitt Petruschke
4.1 (7)
USDJPY Stability Pro Growth 141% crescita dal 2024 Affidabilità  100% Algo trading 22 Copia per 30 USD al mese
Chi Hang Lee Chi Hang Lee
TTM Stable Run 655 5 655% crescita dal 2021 Affidabilità  97% Algo trading 15 Copia per 30 USD al mese
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.75 (19)
Daily Gold Sniper 304% crescita dal 2025 Affidabilità  94% Algo trading 12 Copia per 30 USD al mese
Qi Qing Chen Qi Qing Chen
1 (1)
Trading version 4 28% crescita dal 2025 Affidabilità  2% Algo trading 12 Copia per 30 USD al mese
Do Tat Thanh Do Tat Thanh
2.3 (9)
FXCE 508 2 957% crescita dal 2024 Affidabilità  6% Algo trading 12 Copia per 33 USD al mese
Dwiyan Valentino C Sinaga Dwiyan Valentino C Sinaga
3 (3)
Gold II 257% crescita dal 2025 Affidabilità  0% Algo trading 10 Copia per 30 USD al mese
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
Gold Reaper New V2 2 106% crescita dal 2024 Affidabilità  99% Algo trading 9 Copia per 30 USD al mese
Punteggio alto Vedi tutto
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
4.17 (8)
NoPain MT5 1 535% crescita dal 2021 Affidabilità  8% Algo trading 77 Copia per 30 USD al mese
Jan Stancel Jan Stancel
5 (3)
JS SmartGrid Signal MG01 1 454% crescita dal 2024 Affidabilità  96% Algo trading 78 Copia per 30 USD al mese
Chi Hang Lee Chi Hang Lee
TTM Stable Run 655 5 655% crescita dal 2021 Affidabilità  97% Algo trading 15 Copia per 30 USD al mese
Victor Gomez Sanchez Victor Gomez Sanchez
2.67 (27)
Deux ex machina 4 968% crescita dal 2021 Affidabilità  99% Algo trading 4 Copia per 30 USD al mese
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.75 (19)
Daily Gold Sniper 304% crescita dal 2025 Affidabilità  94% Algo trading 12 Copia per 30 USD al mese
Qi Qing Chen Qi Qing Chen
Low risk trading version 3 2 686% crescita dal 2025 Affidabilità  0% Algo trading 6 Copia per 30 USD al mese
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
4.06 (11)
MSC Gold Invest Pro 361% crescita dal 2023 Affidabilità  65% Algo trading 28 Copia per 39 USD al mese
Pitt Petruschke Pitt Petruschke
4.1 (7)
USDJPY Stability Pro Growth 141% crescita dal 2024 Affidabilità  100% Algo trading 22 Copia per 30 USD al mese
Hugo Salvador Hugo Salvador
3.01 (37)
Reo 412% crescita dal 2024 Affidabilità  76% Algo trading 116 Copia per 30 USD al mese
Ihor Hut Ihor Hut
5 (1)
MagicGW audcad L 1 134% crescita dal 2024 Affidabilità  88% Algo trading 43 Copia per 40 USD al mese
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
Gold Reaper New V2 2 106% crescita dal 2024 Affidabilità  99% Algo trading 9 Copia per 30 USD al mese
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
Thpx6 1 454% crescita dal 2025 Affidabilità  0% Algo trading 5 Copia per 50 USD al mese
Nuovo Vedi tutto
Minh Hung Nguyen Minh Hung Nguyen
WeTrade01 243% crescita dal 2025 Affidabilità  99% Algo trading 0 Copia per 99 USD al mese
Fuchao Wang Fuchao Wang
JINNIUFX6 88% crescita dal 2024 Affidabilità  88% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Richard Bergmann Richard Bergmann
Galle 56% crescita dal 2025 Affidabilità  100% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Luis Alberto Chacin Moreno Luis Alberto Chacin Moreno
Lake Capital Medium Low Risk 84% crescita dal 2025 Affidabilità  71% Algo trading 0 Copia per 100 USD al mese
Zhikun Wang Zhikun Wang
Wzk81075731 112% crescita dal 2025 Affidabilità  0% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Michael Schuster Michael Schuster
Fusion Kids 1000 541% crescita dal 2025 Affidabilità  97% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Adrian-paul Bostina Adrian-paul Bostina
FX Mean Reversion Portfolio 47% crescita dal 2024 Affidabilità  19% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Ya Aro Hia Ya Aro Hia
BangHia Ohalufx 64% crescita dal 2025 Affidabilità  0% Algo trading 0 Copia per 150 USD al mese
Mohammed Ibrahiem Rasoelbaks Mohammed Ibrahiem Rasoelbaks
Star Trading 50% crescita dal 2025 Affidabilità  85% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Jiuzhou Zhou Jiuzhou Zhou
AZ Quant 1 44% crescita dal 2025 Affidabilità  0% Algo trading 0 Copia per 100 USD al mese
Ejaz Ahmad Ejaz Ahmad
Investment Plan 91% crescita dal 2025 Affidabilità  0% Algo trading 0 Copia per 50 USD al mese
Sivakumar Paul Suyambu Sivakumar Paul Suyambu
Ultra Power Gold HP 40% crescita dal 2025 Affidabilità  100% Algo trading 0 Copia per 50 USD al mese
Forex Vedi tutto
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
4.17 (8)
NoPain MT5 1 535% crescita dal 2021 Affidabilità  8% Algo trading 77 Copia per 30 USD al mese
Jan Stancel Jan Stancel
5 (3)
JS SmartGrid Signal MG01 1 454% crescita dal 2024 Affidabilità  96% Algo trading 78 Copia per 30 USD al mese
Chi Hang Lee Chi Hang Lee
TTM Stable Run 655 5 655% crescita dal 2021 Affidabilità  97% Algo trading 15 Copia per 30 USD al mese
Victor Gomez Sanchez Victor Gomez Sanchez
2.67 (27)
Deux ex machina 4 968% crescita dal 2021 Affidabilità  99% Algo trading 4 Copia per 30 USD al mese
Qi Qing Chen Qi Qing Chen
Low risk trading version 3 2 686% crescita dal 2025 Affidabilità  0% Algo trading 6 Copia per 30 USD al mese
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
4.06 (11)
MSC Gold Invest Pro 361% crescita dal 2023 Affidabilità  65% Algo trading 28 Copia per 39 USD al mese
Pitt Petruschke Pitt Petruschke
4.1 (7)
USDJPY Stability Pro Growth 141% crescita dal 2024 Affidabilità  100% Algo trading 22 Copia per 30 USD al mese
Hugo Salvador Hugo Salvador
3.01 (37)
Reo 412% crescita dal 2024 Affidabilità  76% Algo trading 116 Copia per 30 USD al mese
Ihor Hut Ihor Hut
5 (1)
MagicGW audcad L 1 134% crescita dal 2024 Affidabilità  88% Algo trading 43 Copia per 40 USD al mese
Valeriia Mishchenko Valeriia Mishchenko
Crypto Trading Pepper 2 290% crescita dal 2022 Affidabilità  96% Algo trading 0 Copia per 999 USD al mese
Fabio Cavalloni Fabio Cavalloni
5 (1)
Relax EA 650% crescita dal 2020 Affidabilità  99% Algo trading 3 Copia per 30 USD al mese
Ali Eslamian Ali Eslamian
Signalium 1 804% crescita dal 2025 Affidabilità  0% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Gold Vedi tutto
Jan Stancel Jan Stancel
5 (3)
JS SmartGrid Signal MG01 1 454% crescita dal 2024 Affidabilità  96% Algo trading 78 Copia per 30 USD al mese
Victor Gomez Sanchez Victor Gomez Sanchez
2.67 (27)
Deux ex machina 4 968% crescita dal 2021 Affidabilità  99% Algo trading 4 Copia per 30 USD al mese
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.75 (19)
Daily Gold Sniper 304% crescita dal 2025 Affidabilità  94% Algo trading 12 Copia per 30 USD al mese
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
4.06 (11)
MSC Gold Invest Pro 361% crescita dal 2023 Affidabilità  65% Algo trading 28 Copia per 39 USD al mese
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
Gold Reaper New V2 2 106% crescita dal 2024 Affidabilità  99% Algo trading 9 Copia per 30 USD al mese
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
Thpx6 1 454% crescita dal 2025 Affidabilità  0% Algo trading 5 Copia per 50 USD al mese
Valeriia Mishchenko Valeriia Mishchenko
Crypto Trading Pepper 2 290% crescita dal 2022 Affidabilità  96% Algo trading 0 Copia per 999 USD al mese
Ramdani Saepudin Hidayatuloh Ramdani Saepudin Hidayatuloh
Iqbal Noer falaq Iskandar 1 426% crescita dal 2024 Affidabilità  56% Algo trading 1 Copia per 30 USD al mese
Ali Eslamian Ali Eslamian
Signalium 1 804% crescita dal 2025 Affidabilità  0% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Roman Kartezhnikov Roman Kartezhnikov
2.83 (6)
Scalp IC Markets MT5 580% crescita dal 2021 Affidabilità  71% Algo trading 2 Copia per 39 USD al mese
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
Tick Multiprod 1 405% crescita dal 2024 Affidabilità  83% Algo trading 4 Copia per 300 USD al mese
Eta Nakajima Eta Nakajima
Trade For Small Asset 527% crescita dal 2024 Affidabilità  0% Algo trading 4 Copia per 50 USD al mese
Crypto Vedi tutto
Qi Qing Chen Qi Qing Chen
Low risk trading version 3 2 686% crescita dal 2025 Affidabilità  0% Algo trading 6 Copia per 30 USD al mese
Valeriia Mishchenko Valeriia Mishchenko
Crypto Trading Pepper 2 290% crescita dal 2022 Affidabilità  96% Algo trading 0 Copia per 999 USD al mese
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
4.67 (2)
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro 558% crescita dal 2022 Affidabilità  96% Algo trading 0 Copia per 75 USD al mese
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
Tick Multiprod 1 405% crescita dal 2024 Affidabilità  83% Algo trading 4 Copia per 300 USD al mese
Eta Nakajima Eta Nakajima
Trade For Small Asset 527% crescita dal 2024 Affidabilità  0% Algo trading 4 Copia per 50 USD al mese
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
THPX5 400% crescita dal 2025 Affidabilità  35% Algo trading 0 Copia per 50 USD al mese
Guan Xi Liang Guan Xi Liang
X657 Stay true to the mission 901% crescita dal 2023 Affidabilità  97% Algo trading 0 Copia per 299 USD al mese
Guilherme Jose Mattes Guilherme Jose Mattes
BreakoutPulse 406% crescita dal 2025 Affidabilità  100% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Emanuele Giulivi Emanuele Giulivi
DynamicTraderPro 301% crescita dal 2025 Affidabilità  89% Algo trading 0 Copia per 50 USD al mese
Joel Juanpere Joel Juanpere
3.22 (3)
SFE Impulse 273% crescita dal 2023 Affidabilità  100% Algo trading 1 Copia per 100 USD al mese
Khac Thang Nguyen Khac Thang Nguyen
NKT 267% crescita dal 2024 Affidabilità  0% Algo trading 0 Copia per 50 USD al mese
Anton Kondratev Anton Kondratev
RAZOR ICM 956% crescita dal 2022 Affidabilità  92% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Segnali con USD valuta di deposito Vedi tutto
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
4.17 (8)
NoPain MT5 1 535% crescita dal 2021 Affidabilità  8% Algo trading 77 Copia per 30 USD al mese
Jan Stancel Jan Stancel
5 (3)
JS SmartGrid Signal MG01 1 454% crescita dal 2024 Affidabilità  96% Algo trading 78 Copia per 30 USD al mese
Qi Qing Chen Qi Qing Chen
Low risk trading version 3 2 686% crescita dal 2025 Affidabilità  0% Algo trading 6 Copia per 30 USD al mese
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
4.06 (11)
MSC Gold Invest Pro 361% crescita dal 2023 Affidabilità  65% Algo trading 28 Copia per 39 USD al mese
Pitt Petruschke Pitt Petruschke
4.1 (7)
USDJPY Stability Pro Growth 141% crescita dal 2024 Affidabilità  100% Algo trading 22 Copia per 30 USD al mese
Ihor Hut Ihor Hut
5 (1)
MagicGW audcad L 1 134% crescita dal 2024 Affidabilità  88% Algo trading 43 Copia per 40 USD al mese
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
Gold Reaper New V2 2 106% crescita dal 2024 Affidabilità  99% Algo trading 9 Copia per 30 USD al mese
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
Thpx6 1 454% crescita dal 2025 Affidabilità  0% Algo trading 5 Copia per 50 USD al mese
Valeriia Mishchenko Valeriia Mishchenko
Crypto Trading Pepper 2 290% crescita dal 2022 Affidabilità  96% Algo trading 0 Copia per 999 USD al mese
Ramdani Saepudin Hidayatuloh Ramdani Saepudin Hidayatuloh
Iqbal Noer falaq Iskandar 1 426% crescita dal 2024 Affidabilità  56% Algo trading 1 Copia per 30 USD al mese
Ali Eslamian Ali Eslamian
Signalium 1 804% crescita dal 2025 Affidabilità  0% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
MSC Gold Stable Pro 349% crescita dal 2024 Affidabilità  94% Algo trading 6 Copia per 35 USD al mese
Vedi tutti i segnali >>
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.

Guarda i video tutorial sui segnali di trading su YouTube

Scegli un segnale che ti interessa e iscriviti in pochi clic. Gli account monitorati sono forniti di statistiche dettagliate e di cronologia di trading. Guarda un Video Tutorial su come abbonarsi a un Segnale.

Vendi i segnali del tuo sistema di trading a migliaia di abbonati in tutto il mondo rimanendo il suo unico sviluppatore. Con il nostro servizio, la tua strategia di successo può farti guadagnare anche con un piccolo budget iniziale.

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader {0}.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.