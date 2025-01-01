Scegli un segnale che ti interessa e iscriviti in pochi clic. Gli account monitorati sono forniti di statistiche dettagliate e di cronologia di trading. Guarda un Video Tutorial su come abbonarsi a un Segnale.

Vendi i segnali del tuo sistema di trading a migliaia di abbonati in tutto il mondo rimanendo il suo unico sviluppatore. Con il nostro servizio, la tua strategia di successo può farti guadagnare anche con un piccolo budget iniziale.