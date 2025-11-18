- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
39 (59.09%)
Loss Trade:
27 (40.91%)
Best Trade:
72.10 USD
Worst Trade:
-41.88 USD
Profitto lordo:
913.28 USD (74 874 pips)
Perdita lorda:
-361.25 USD (23 068 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (181.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
181.36 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
3.46
Long Trade:
54 (81.82%)
Short Trade:
12 (18.18%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
8.36 USD
Profitto medio:
23.42 USD
Perdita media:
-13.38 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-87.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.47 USD (7)
Crescita mensile:
11.09%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
159.34 USD
Massimale:
159.34 USD (16.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|552
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|52K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +72.10 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +181.36 USD
Massima perdita consecutiva: -87.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
