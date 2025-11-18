SegnaliSezioni
Tossaporn Srisangangamgul

EightGB

Tossaporn Srisangangamgul
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
0%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
39 (59.09%)
Loss Trade:
27 (40.91%)
Best Trade:
72.10 USD
Worst Trade:
-41.88 USD
Profitto lordo:
913.28 USD (74 874 pips)
Perdita lorda:
-361.25 USD (23 068 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (181.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
181.36 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
3.46
Long Trade:
54 (81.82%)
Short Trade:
12 (18.18%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
8.36 USD
Profitto medio:
23.42 USD
Perdita media:
-13.38 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-87.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.47 USD (7)
Crescita mensile:
11.09%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
159.34 USD
Massimale:
159.34 USD (16.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 552
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 52K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.10 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +181.36 USD
Massima perdita consecutiva: -87.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
2025.11.18 02:49
2025.11.18 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
