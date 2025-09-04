- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
110 (83.96%)
Loss Trade:
21 (16.03%)
Best Trade:
166.21 USD
Worst Trade:
-362.91 USD
Profitto lordo:
564.44 USD (12 663 pips)
Perdita lorda:
-410.71 USD (3 951 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (110.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
334.49 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.01%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
118 (90.08%)
Short Trade:
13 (9.92%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
5.13 USD
Perdita media:
-19.56 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-362.91 USD (1)
Crescita mensile:
5.12%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
180.76 USD
Massimale:
362.91 USD (11.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.40% (362.91 USD)
Per equità:
10.58% (335.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|154
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|8.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +166.21 USD
Worst Trade: -363 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +110.78 USD
Massima perdita consecutiva: -11.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
EightcapLtd-Real2
|0.27 × 176
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
VantageInternational-Live 7
|0.60 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.61 × 809
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.67 × 29108
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
2
7.2K
USD
USD
3.2K
USD
USD
4
96%
131
83%
100%
1.37
1.17
USD
USD
11%
1:500