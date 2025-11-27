SegnaliSezioni
Dat Nguyen

Dtrade

Dat Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 245%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
395
Profit Trade:
167 (42.27%)
Loss Trade:
228 (57.72%)
Best Trade:
96.32 USD
Worst Trade:
-46.35 USD
Profitto lordo:
2 848.72 USD (231 433 pips)
Perdita lorda:
-1 920.80 USD (175 571 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (62.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.57 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
28.81%
Massimo carico di deposito:
2.77%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
8.90
Long Trade:
198 (50.13%)
Short Trade:
197 (49.87%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
2.35 USD
Profitto medio:
17.06 USD
Perdita media:
-8.42 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-33.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.24 USD (5)
Crescita mensile:
66.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.32 USD
Massimale:
104.24 USD (12.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.98% (104.24 USD)
Per equità:
0.76% (9.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 395
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 928
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 56K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +96.32 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +62.93 USD
Massima perdita consecutiva: -33.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
25 più
Gann Waves Trading for XAU/USD – Built for Busy Traders, Targeting 10%+ Weekly Returns.

Non ci sono recensioni
2025.12.01 08:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.27 15:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
