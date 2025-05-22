SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SlingShort AI
Aphiwat Chariyathaskorn

SlingShort AI

Aphiwat Chariyathaskorn
1 recensione
Affidabilità
58 settimane
1 / 7.5K USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 910%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
624
Profit Trade:
426 (68.26%)
Loss Trade:
198 (31.73%)
Best Trade:
361.40 USD
Worst Trade:
-70.02 USD
Profitto lordo:
5 807.39 USD (224 548 pips)
Perdita lorda:
-1 763.90 USD (115 982 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (219.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
448.61 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
13.74%
Massimo carico di deposito:
6.52%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
8.42
Long Trade:
433 (69.39%)
Short Trade:
191 (30.61%)
Fattore di profitto:
3.29
Profitto previsto:
6.48 USD
Profitto medio:
13.63 USD
Perdita media:
-8.91 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-480.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-480.46 USD (12)
Crescita mensile:
10.53%
Previsione annuale:
127.75%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
480.46 USD (12.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.61% (480.46 USD)
Per equità:
20.24% (516.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 624
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 109K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +361.40 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +219.72 USD
Massima perdita consecutiva: -480.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato


Valutazione media:
Wei Jiang
245
Wei Jiang 2025.05.22 10:38 
 

逆势的马丁加仓策略，可能造成很大损失

2025.08.28 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
