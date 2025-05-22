- Crescita
Trade:
624
Profit Trade:
426 (68.26%)
Loss Trade:
198 (31.73%)
Best Trade:
361.40 USD
Worst Trade:
-70.02 USD
Profitto lordo:
5 807.39 USD (224 548 pips)
Perdita lorda:
-1 763.90 USD (115 982 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (219.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
448.61 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
13.74%
Massimo carico di deposito:
6.52%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
8.42
Long Trade:
433 (69.39%)
Short Trade:
191 (30.61%)
Fattore di profitto:
3.29
Profitto previsto:
6.48 USD
Profitto medio:
13.63 USD
Perdita media:
-8.91 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-480.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-480.46 USD (12)
Crescita mensile:
10.53%
Previsione annuale:
127.75%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
480.46 USD (12.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.61% (480.46 USD)
Per equità:
20.24% (516.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|624
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|109K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +361.40 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +219.72 USD
Massima perdita consecutiva: -480.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
910%
1
7.5K
USD
USD
3.6K
USD
USD
58
98%
624
68%
14%
3.29
6.48
USD
USD
20%
1:500
逆势的马丁加仓策略，可能造成很大损失