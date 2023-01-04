- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
484
Profit Trade:
264 (54.54%)
Loss Trade:
220 (45.45%)
Best Trade:
615 978.00 JPY
Worst Trade:
-181 256.00 JPY
Profitto lordo:
6 643 288.00 JPY (83 403 pips)
Perdita lorda:
-4 371 213.00 JPY (58 558 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (481 154.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
799 200.00 JPY (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
13.10%
Massimo carico di deposito:
40.77%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.67
Long Trade:
223 (46.07%)
Short Trade:
261 (53.93%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
4 694.37 JPY
Profitto medio:
25 163.97 JPY
Perdita media:
-19 869.15 JPY
Massime perdite consecutive:
5 (-251 288.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-251 288.00 JPY (5)
Crescita mensile:
-0.65%
Previsione annuale:
-7.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
618 977.00 JPY (24.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.54% (618 977.00 JPY)
Per equità:
8.53% (106 406.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|484
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|20K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +615 978.00 JPY
Worst Trade: -181 256 JPY
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +481 154.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -251 288.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4093
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
3 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
<p>↓Experts Advisor↓</p>
<p><a href="https://www.mql5.com/ja/market/product/90050" target="_blank">https://www.mql5.com/ja/market/product/90050</a></p>
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
327%
0
0
USD
USD
1.8M
JPY
JPY
197
100%
484
54%
13%
1.51
4 694.37
JPY
JPY
29%
1:25
好！