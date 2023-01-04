SegnaliSezioni
Raita Miyaji

ClockwiseTrader

Raita Miyaji
1 recensione
Affidabilità
197 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 327%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
484
Profit Trade:
264 (54.54%)
Loss Trade:
220 (45.45%)
Best Trade:
615 978.00 JPY
Worst Trade:
-181 256.00 JPY
Profitto lordo:
6 643 288.00 JPY (83 403 pips)
Perdita lorda:
-4 371 213.00 JPY (58 558 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (481 154.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
799 200.00 JPY (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
13.10%
Massimo carico di deposito:
40.77%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.67
Long Trade:
223 (46.07%)
Short Trade:
261 (53.93%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
4 694.37 JPY
Profitto medio:
25 163.97 JPY
Perdita media:
-19 869.15 JPY
Massime perdite consecutive:
5 (-251 288.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-251 288.00 JPY (5)
Crescita mensile:
-0.65%
Previsione annuale:
-7.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
618 977.00 JPY (24.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.54% (618 977.00 JPY)
Per equità:
8.53% (106 406.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 484
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 20K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +615 978.00 JPY
Worst Trade: -181 256 JPY
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +481 154.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -251 288.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4093
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
<p>↓Experts Advisor↓</p>
Valutazione media:
Shumini8 请添加微信
1619
Shumini8 请添加微信 2023.01.04 03:55 
 

好！

2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 15:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 08:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 07:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 01:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.30 15:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.09 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 17:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.14 07:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ClockwiseTrader
30USD al mese
327%
0
0
USD
1.8M
JPY
197
100%
484
54%
13%
1.51
4 694.37
JPY
29%
1:25
Copia

