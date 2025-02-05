SegnaliSezioni
Shunshi

Zuo Wei Jia
0 recensioni
Affidabilità
70 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 373%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
46 (29.48%)
Loss Trade:
110 (70.51%)
Best Trade:
122.89 USD
Worst Trade:
-45.02 USD
Profitto lordo:
2 135.05 USD (213 481 pips)
Perdita lorda:
-1 007.09 USD (100 656 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (618.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
618.18 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
28.92%
Massimo carico di deposito:
8.68%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.64
Long Trade:
81 (51.92%)
Short Trade:
75 (48.08%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
7.23 USD
Profitto medio:
46.41 USD
Perdita media:
-9.16 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-111.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-152.13 USD (5)
Crescita mensile:
11.36%
Previsione annuale:
137.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
199.83 USD
Massimale:
199.83 USD (39.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.97% (199.83 USD)
Per equità:
12.71% (52.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 113K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +122.89 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +618.18 USD
Massima perdita consecutiva: -111.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

