- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 655
Profit Trade:
921 (55.64%)
Loss Trade:
734 (44.35%)
Best Trade:
1 606.40 USD
Worst Trade:
-1 275.80 USD
Profitto lordo:
175 638.50 USD (703 506 pips)
Perdita lorda:
-143 315.08 USD (588 754 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (4 696.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 181.60 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
41.70%
Massimo carico di deposito:
17.56%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
979 (59.15%)
Short Trade:
676 (40.85%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
19.53 USD
Profitto medio:
190.70 USD
Perdita media:
-195.25 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-6 755.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 353.20 USD (12)
Crescita mensile:
13.53%
Previsione annuale:
164.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 452.80 USD
Massimale:
22 141.20 USD (35.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.03% (22 141.20 USD)
Per equità:
27.75% (4 154.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1638
|USDJPY
|14
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|32K
|USDJPY
|-121
|GBPUSD
|40
|EURUSD
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|115K
|USDJPY
|-432
|GBPUSD
|200
|EURUSD
|-17
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 606.40 USD
Worst Trade: -1 276 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +4 696.00 USD
Massima perdita consecutiva: -6 755.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBPrimeLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|2.35 × 465
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
模式六： 半自动顺势加仓策略 每一单都带止盈和止损
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
215%
0
0
USD
USD
46K
USD
USD
32
100%
1 655
55%
42%
1.22
19.53
USD
USD
35%
1:500