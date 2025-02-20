SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / YX KVB moshi 06
Jin Xing Shi

YX KVB moshi 06

Jin Xing Shi
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 215%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 655
Profit Trade:
921 (55.64%)
Loss Trade:
734 (44.35%)
Best Trade:
1 606.40 USD
Worst Trade:
-1 275.80 USD
Profitto lordo:
175 638.50 USD (703 506 pips)
Perdita lorda:
-143 315.08 USD (588 754 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (4 696.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 181.60 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
41.70%
Massimo carico di deposito:
17.56%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
979 (59.15%)
Short Trade:
676 (40.85%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
19.53 USD
Profitto medio:
190.70 USD
Perdita media:
-195.25 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-6 755.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 353.20 USD (12)
Crescita mensile:
13.53%
Previsione annuale:
164.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 452.80 USD
Massimale:
22 141.20 USD (35.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.03% (22 141.20 USD)
Per equità:
27.75% (4 154.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1638
USDJPY 14
GBPUSD 2
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 32K
USDJPY -121
GBPUSD 40
EURUSD 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 115K
USDJPY -432
GBPUSD 200
EURUSD -17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 606.40 USD
Worst Trade: -1 276 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +4 696.00 USD
Massima perdita consecutiva: -6 755.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBPrimeLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
模式六： 半自动顺势加仓策略   每一单都带止盈和止损
Non ci sono recensioni
