Dinh Van Hung

ATong

Dinh Van Hung
0 recensioni
Affidabilità
232 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 4 219%
Tickmill-Live09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 801
Profit Trade:
5 989 (76.77%)
Loss Trade:
1 812 (23.23%)
Best Trade:
365.36 USD
Worst Trade:
-294.78 USD
Profitto lordo:
25 673.38 USD (752 853 pips)
Perdita lorda:
-16 599.23 USD (642 874 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (56.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
771.96 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
77.40%
Massimo carico di deposito:
5.62%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
10.45
Long Trade:
3 762 (48.22%)
Short Trade:
4 039 (51.78%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
4.29 USD
Perdita media:
-9.16 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-14.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-689.41 USD (9)
Crescita mensile:
9.15%
Previsione annuale:
110.97%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.21 USD
Massimale:
868.51 USD (14.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.49% (557.26 USD)
Per equità:
10.52% (95.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 2249
AUDUSD 2152
GBPAUD 1674
EURUSD 850
USDCAD 657
XAUUSD 82
AUDCAD 81
EURGBP 55
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 2.6K
AUDUSD 2.7K
GBPAUD 1.2K
EURUSD 1.2K
USDCAD 758
XAUUSD 315
AUDCAD 124
EURGBP 105
USDJPY -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 31K
AUDUSD 27K
GBPAUD -3.2K
EURUSD 26K
USDCAD 16K
XAUUSD 8.8K
AUDCAD 3.4K
EURGBP 1.8K
USDJPY -13
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +365.36 USD
Worst Trade: -295 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +56.17 USD
Massima perdita consecutiva: -14.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.17 × 6
Tickmill-Live02
0.20 × 56
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 29
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.54 × 63
GOMarketsIntl-Real 9
0.68 × 56
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
Tickmill-Live05
0.80 × 133
FTMO-Server
0.83 × 124
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
TickmillUK-Live03
0.86 × 939
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TopFXSC-Live Server
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 1025
PUPrime-Live
1.23 × 187
97 più
Non ci sono recensioni
