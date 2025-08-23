- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 801
Profit Trade:
5 989 (76.77%)
Loss Trade:
1 812 (23.23%)
Best Trade:
365.36 USD
Worst Trade:
-294.78 USD
Profitto lordo:
25 673.38 USD (752 853 pips)
Perdita lorda:
-16 599.23 USD (642 874 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (56.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
771.96 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
77.40%
Massimo carico di deposito:
5.62%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
10.45
Long Trade:
3 762 (48.22%)
Short Trade:
4 039 (51.78%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
4.29 USD
Perdita media:
-9.16 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-14.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-689.41 USD (9)
Crescita mensile:
9.15%
Previsione annuale:
110.97%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.21 USD
Massimale:
868.51 USD (14.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.49% (557.26 USD)
Per equità:
10.52% (95.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2249
|AUDUSD
|2152
|GBPAUD
|1674
|EURUSD
|850
|USDCAD
|657
|XAUUSD
|82
|AUDCAD
|81
|EURGBP
|55
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|2.6K
|AUDUSD
|2.7K
|GBPAUD
|1.2K
|EURUSD
|1.2K
|USDCAD
|758
|XAUUSD
|315
|AUDCAD
|124
|EURGBP
|105
|USDJPY
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|31K
|AUDUSD
|27K
|GBPAUD
|-3.2K
|EURUSD
|26K
|USDCAD
|16K
|XAUUSD
|8.8K
|AUDCAD
|3.4K
|EURGBP
|1.8K
|USDJPY
|-13
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +365.36 USD
Worst Trade: -295 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +56.17 USD
Massima perdita consecutiva: -14.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.17 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.20 × 56
|
BlueberryMarkets-Live
|0.38 × 29
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.54 × 63
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.68 × 56
|
CPTMarkets-Live01
|0.76 × 92
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
FTMO-Server
|0.83 × 124
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
TickmillUK-Live03
|0.86 × 939
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 418
|
TopFXSC-Live Server
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live18
|1.11 × 154
|
ICMarketsSC-Live25
|1.15 × 1025
|
PUPrime-Live
|1.23 × 187
