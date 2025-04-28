- Crescita
Trade:
297
Profit Trade:
189 (63.63%)
Loss Trade:
108 (36.36%)
Best Trade:
47.95 USD
Worst Trade:
-32.03 USD
Profitto lordo:
1 401.65 USD (132 007 pips)
Perdita lorda:
-523.48 USD (49 118 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (108.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.44 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
14.43%
Massimo carico di deposito:
19.49%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
6.97
Long Trade:
195 (65.66%)
Short Trade:
102 (34.34%)
Fattore di profitto:
2.68
Profitto previsto:
2.96 USD
Profitto medio:
7.42 USD
Perdita media:
-4.85 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-79.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-125.99 USD (5)
Crescita mensile:
18.39%
Previsione annuale:
223.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
125.99 USD (11.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.18% (90.63 USD)
Per equità:
23.07% (48.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|255
|NASUSD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|832
|NASUSD
|47
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|82K
|NASUSD
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +47.95 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +108.61 USD
Massima perdita consecutiva: -79.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Fyntura-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMTrading-Real 12
|12.90 × 40
Minimum Deposit $300
Expected To Have 30% Drawdown
No Martingale!!!
No Grid!!!
No Hedging!!!
Steady Long Term Profit!!!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
499%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
23
100%
297
63%
14%
2.67
2.96
USD
USD
23%
1:500