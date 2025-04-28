SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Kenni Trades Gold Breakout
Ken Rmah

Kenni Trades Gold Breakout

Ken Rmah
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 499%
Fyntura-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
297
Profit Trade:
189 (63.63%)
Loss Trade:
108 (36.36%)
Best Trade:
47.95 USD
Worst Trade:
-32.03 USD
Profitto lordo:
1 401.65 USD (132 007 pips)
Perdita lorda:
-523.48 USD (49 118 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (108.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.44 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
14.43%
Massimo carico di deposito:
19.49%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
6.97
Long Trade:
195 (65.66%)
Short Trade:
102 (34.34%)
Fattore di profitto:
2.68
Profitto previsto:
2.96 USD
Profitto medio:
7.42 USD
Perdita media:
-4.85 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-79.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-125.99 USD (5)
Crescita mensile:
18.39%
Previsione annuale:
223.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
125.99 USD (11.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.18% (90.63 USD)
Per equità:
23.07% (48.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 255
NASUSD 42
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 832
NASUSD 47
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 82K
NASUSD 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.95 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +108.61 USD
Massima perdita consecutiva: -79.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Fyntura-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Minimum Deposit $300

Expected To Have 30% Drawdown

No Martingale!!!

No Grid!!!

No Hedging!!!

Steady Long Term Profit!!!

Non ci sono recensioni
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 03:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 09:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.15 09:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 16:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.13 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 10:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.01 01:52
Share of trading days is too low
2025.05.01 01:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.01 01:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.01 00:42
Share of trading days is too low
2025.05.01 00:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.01 00:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.28 23:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 23:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.