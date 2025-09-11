- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
257
Profit Trade:
227 (88.32%)
Loss Trade:
30 (11.67%)
Best Trade:
624.57 USD
Worst Trade:
-210.94 USD
Profitto lordo:
8 577.56 USD (40 855 pips)
Perdita lorda:
-1 388.14 USD (9 890 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (992.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 484.45 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
78.32%
Massimo carico di deposito:
26.92%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
34.08
Long Trade:
133 (51.75%)
Short Trade:
124 (48.25%)
Fattore di profitto:
6.18
Profitto previsto:
27.97 USD
Profitto medio:
37.79 USD
Perdita media:
-46.27 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-41.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-210.94 USD (1)
Crescita mensile:
19.80%
Previsione annuale:
240.27%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
210.94 USD (2.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.41% (175.48 USD)
Per equità:
35.25% (263.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.i
|254
|US30.i
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.i
|7.1K
|US30.i
|87
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.i
|30K
|US30.i
|1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +624.57 USD
Worst Trade: -211 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +992.32 USD
Massima perdita consecutiva: -41.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
/// Tehranto 3v ///
✅ This Expert Working on AUDCAD M15
Could be better... with lower drawdown...
