Hossein Davarynejad

Theranto v3 Live 2

Hossein Davarynejad
2 recensioni
Affidabilità
54 settimane
45 / 145K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 2 201%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
257
Profit Trade:
227 (88.32%)
Loss Trade:
30 (11.67%)
Best Trade:
624.57 USD
Worst Trade:
-210.94 USD
Profitto lordo:
8 577.56 USD (40 855 pips)
Perdita lorda:
-1 388.14 USD (9 890 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (992.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 484.45 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
78.32%
Massimo carico di deposito:
26.92%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
34.08
Long Trade:
133 (51.75%)
Short Trade:
124 (48.25%)
Fattore di profitto:
6.18
Profitto previsto:
27.97 USD
Profitto medio:
37.79 USD
Perdita media:
-46.27 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-41.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-210.94 USD (1)
Crescita mensile:
19.80%
Previsione annuale:
240.27%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
210.94 USD (2.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.41% (175.48 USD)
Per equità:
35.25% (263.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.i 254
US30.i 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.i 7.1K
US30.i 87
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.i 30K
US30.i 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +624.57 USD
Worst Trade: -211 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +992.32 USD
Massima perdita consecutiva: -41.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

/// Tehranto 3v ///



✅ This Expert Working on AUDCAD M15 

✅ IS FAST SCALPER Trade everyday super active Trade                     website link https://www.nxfx.ca/product/17582352/theranto-v1-v2-v3

Valutazione media:
Milan Peter Gyurkovics
150
Milan Peter Gyurkovics 2025.09.11 13:51   

Could be better... with lower drawdown...

Yao Zou
1450
Yao Zou 2025.08.24 14:01 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 09:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.13 05:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 18:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.01 04:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.31 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 12:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.18 15:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.14 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 00:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
