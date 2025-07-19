SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Rua Tien Sinh
PHAM KIM QUY RuaCoder

Rua Tien Sinh

PHAM KIM QUY RuaCoder
0 recensioni
115 settimane
0 / 0 USD
Copia per 32 USD al mese
crescita dal 2023 536%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 894
Profit Trade:
2 180 (75.32%)
Loss Trade:
714 (24.67%)
Best Trade:
870.98 USD
Worst Trade:
-1 113.05 USD
Profitto lordo:
77 172.37 USD (467 440 pips)
Perdita lorda:
-44 837.58 USD (457 883 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (1 013.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 746.43 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
6.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
108
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.00
Long Trade:
1 343 (46.41%)
Short Trade:
1 551 (53.59%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
11.17 USD
Profitto medio:
35.40 USD
Perdita media:
-62.80 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-5 090.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 090.10 USD (12)
Crescita mensile:
11.59%
Previsione annuale:
140.18%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10 789.54 USD (15.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.32% (10 789.54 USD)
Per equità:
21.32% (2 461.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADf 2006
EURUSDf 475
EURGBPf 107
NZDCADf 102
AUDNZDf 79
GBPNZDf 55
NZDCHFf 45
BTCUSD_m 14
USDJPYf 9
EURJPYf 1
GBPUSDf 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADf 23K
EURUSDf 6.1K
EURGBPf 478
NZDCADf 611
AUDNZDf 81
GBPNZDf 116
NZDCHFf 2.2K
BTCUSD_m -17
USDJPYf -32
EURJPYf 14
GBPUSDf -1
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADf 106K
EURUSDf -22K
EURGBPf 2.2K
NZDCADf 9.8K
AUDNZDf 1.5K
GBPNZDf 4.7K
NZDCHFf 7.2K
BTCUSD_m -99K
USDJPYf -816
EURJPYf 686
GBPUSDf -29
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +870.98 USD
Worst Trade: -1 113 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 013.31 USD
Massima perdita consecutiva: -5 090.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Bot running status combined with expert management.
Bots in use: Rua_Ninja, Rua_Kate_Pham, Rua_Midas, Rua_Bwave
Total number of setups for the account is 11. With different currency pairs running is 7 (Audcad, Nzdcad, EURUSD, EURGBP,AUDNZD,GBPNZD,NZDCHF)

Capital is divided into small parts for each setup to help reduce drawdown to the lowest level while still achieving optimal profit.



Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Rua Tien Sinh
32USD al mese
536%
0
0
USD
15K
USD
115
99%
2 894
75%
100%
1.72
11.17
USD
21%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.