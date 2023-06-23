SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FF34 King EatFast28 Copy Real
King Yiu Fung

FF34 King EatFast28 Copy Real

King Yiu Fung
0 recensioni
Affidabilità
120 settimane
10 / 101K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 1 576%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
689
Profit Trade:
455 (66.03%)
Loss Trade:
234 (33.96%)
Best Trade:
10 689.28 HKD
Worst Trade:
-17 445.31 HKD
Profitto lordo:
401 689.90 HKD (148 814 pips)
Perdita lorda:
-161 158.32 HKD (73 597 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (8 698.24 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
22 530.13 HKD (8)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
32.75%
Massimo carico di deposito:
119.66%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.34
Long Trade:
349 (50.65%)
Short Trade:
340 (49.35%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
349.10 HKD
Profitto medio:
882.83 HKD
Perdita media:
-688.71 HKD
Massime perdite consecutive:
10 (-22 559.07 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-45 076.68 HKD (4)
Crescita mensile:
3.64%
Previsione annuale:
44.14%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
45 076.68 HKD (25.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.35% (45 076.68 HKD)
Per equità:
91.37% (41 829.71 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD+ 68
EURUSD+ 56
GBPJPY+ 52
GBPUSD+ 52
EURNZD+ 51
GBPNZD+ 48
CADJPY+ 37
EURCAD+ 35
EURJPY+ 34
GBPCAD+ 34
CHFJPY+ 32
USDJPY+ 28
USDCAD+ 28
NZDCAD+ 24
EURAUD+ 20
NZDJPY+ 17
AUDJPY+ 15
GBPCHF+ 12
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 10
AUDNZD+ 8
EURCHF+ 5
AUDCAD+ 4
AUDCHF+ 2
EURGBP+ 2
CADCHF+ 2
NZDUSD+ 2
HK50ft.r 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD+ 3.6K
EURUSD+ 1.4K
GBPJPY+ 3.7K
GBPUSD+ 4.9K
EURNZD+ 1.9K
GBPNZD+ 2.3K
CADJPY+ 520
EURCAD+ 1.6K
EURJPY+ 2.9K
GBPCAD+ 1.8K
CHFJPY+ 618
USDJPY+ 3.5K
USDCAD+ 1.9K
NZDCAD+ 1.4K
EURAUD+ 182
NZDJPY+ 177
AUDJPY+ -6K
GBPCHF+ 2.2K
AUDUSD+ 849
USDCHF+ 258
AUDNZD+ 378
EURCHF+ 201
AUDCAD+ 22
AUDCHF+ 12
EURGBP+ 593
CADCHF+ -32
NZDUSD+ 8
HK50ft.r 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD+ 2.3K
EURUSD+ 2K
GBPJPY+ 12K
GBPUSD+ 4.9K
EURNZD+ 5.7K
GBPNZD+ 9.3K
CADJPY+ 1K
EURCAD+ 5.5K
EURJPY+ 8.8K
GBPCAD+ 3.8K
CHFJPY+ -840
USDJPY+ 6.2K
USDCAD+ 802
NZDCAD+ 2.9K
EURAUD+ 3K
NZDJPY+ 534
AUDJPY+ -6.8K
GBPCHF+ 1.3K
AUDUSD+ 929
USDCHF+ 1.4K
AUDNZD+ 1.1K
EURCHF+ 212
AUDCAD+ 107
AUDCHF+ 143
EURGBP+ 438
CADCHF+ -265
NZDUSD+ -1.1K
HK50ft.r 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10 689.28 HKD
Worst Trade: -17 445 HKD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8 698.24 HKD
Massima perdita consecutiva: -22 559.07 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.03 11:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 14:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FF34 King EatFast28 Copy Real
30USD al mese
1 576%
10
101K
USD
145K
HKD
120
99%
689
66%
33%
2.49
349.10
HKD
98%
1:500
