Konstantin Kulikov
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 382%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
525
Profit Trade:
493 (93.90%)
Loss Trade:
32 (6.10%)
Best Trade:
114.48 USD
Worst Trade:
-56.12 USD
Profitto lordo:
1 226.03 USD (40 599 pips)
Perdita lorda:
-461.54 USD (14 234 pips)
Vincite massime consecutive:
86 (91.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
164.92 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
6.66
Long Trade:
281 (53.52%)
Short Trade:
244 (46.48%)
Fattore di profitto:
2.66
Profitto previsto:
1.46 USD
Profitto medio:
2.49 USD
Perdita media:
-14.42 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-114.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.56 USD (3)
Crescita mensile:
37.08%
Previsione annuale:
449.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
114.73 USD (15.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.56% (114.73 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 59
USDCAD 55
USDCHF 44
EURUSD 44
GBPCAD 38
EURGBP 31
GBPAUD 25
AUDCHF 25
AUDJPY 22
EURAUD 21
CADCHF 19
AUDNZD 17
EURCHF 15
CADJPY 15
GBPUSD 13
CHFJPY 11
USDJPY 10
GBPJPY 9
AUDUSD 8
GBPCHF 8
AUDCAD 8
NZDJPY 8
EURJPY 7
EURNZD 5
NZDCHF 4
NZDUSD 3
NZDCAD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 78
USDCAD 56
USDCHF 50
EURUSD 95
GBPCAD 26
EURGBP 16
GBPAUD 40
AUDCHF 21
AUDJPY 37
EURAUD 25
CADCHF 11
AUDNZD 17
EURCHF 14
CADJPY 151
GBPUSD 14
CHFJPY 23
USDJPY 15
GBPJPY 7
AUDUSD 10
GBPCHF 3
AUDCAD 13
NZDJPY 5
EURJPY 27
EURNZD 4
NZDCHF 2
NZDUSD 2
NZDCAD 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 4.1K
USDCAD 2.2K
USDCHF 2.7K
EURUSD 3.3K
GBPCAD 1.5K
EURGBP 533
GBPAUD 316
AUDCHF 845
AUDJPY 1.3K
EURAUD 1.5K
CADCHF 620
AUDNZD 761
EURCHF 578
CADJPY 1.8K
GBPUSD 634
CHFJPY 36
USDJPY 843
GBPJPY -40
AUDUSD 546
GBPCHF 230
AUDCAD 730
NZDJPY -394
EURJPY 1.3K
EURNZD 219
NZDCHF 113
NZDUSD 98
NZDCAD 21
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +114.48 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +91.37 USD
Massima perdita consecutiva: -114.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
