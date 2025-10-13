- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
525
Profit Trade:
493 (93.90%)
Loss Trade:
32 (6.10%)
Best Trade:
114.48 USD
Worst Trade:
-56.12 USD
Profitto lordo:
1 226.03 USD (40 599 pips)
Perdita lorda:
-461.54 USD (14 234 pips)
Vincite massime consecutive:
86 (91.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
164.92 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
6.66
Long Trade:
281 (53.52%)
Short Trade:
244 (46.48%)
Fattore di profitto:
2.66
Profitto previsto:
1.46 USD
Profitto medio:
2.49 USD
Perdita media:
-14.42 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-114.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.56 USD (3)
Crescita mensile:
37.08%
Previsione annuale:
449.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
114.73 USD (15.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.56% (114.73 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|59
|USDCAD
|55
|USDCHF
|44
|EURUSD
|44
|GBPCAD
|38
|EURGBP
|31
|GBPAUD
|25
|AUDCHF
|25
|AUDJPY
|22
|EURAUD
|21
|CADCHF
|19
|AUDNZD
|17
|EURCHF
|15
|CADJPY
|15
|GBPUSD
|13
|CHFJPY
|11
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|9
|AUDUSD
|8
|GBPCHF
|8
|AUDCAD
|8
|NZDJPY
|8
|EURJPY
|7
|EURNZD
|5
|NZDCHF
|4
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|78
|USDCAD
|56
|USDCHF
|50
|EURUSD
|95
|GBPCAD
|26
|EURGBP
|16
|GBPAUD
|40
|AUDCHF
|21
|AUDJPY
|37
|EURAUD
|25
|CADCHF
|11
|AUDNZD
|17
|EURCHF
|14
|CADJPY
|151
|GBPUSD
|14
|CHFJPY
|23
|USDJPY
|15
|GBPJPY
|7
|AUDUSD
|10
|GBPCHF
|3
|AUDCAD
|13
|NZDJPY
|5
|EURJPY
|27
|EURNZD
|4
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|4.1K
|USDCAD
|2.2K
|USDCHF
|2.7K
|EURUSD
|3.3K
|GBPCAD
|1.5K
|EURGBP
|533
|GBPAUD
|316
|AUDCHF
|845
|AUDJPY
|1.3K
|EURAUD
|1.5K
|CADCHF
|620
|AUDNZD
|761
|EURCHF
|578
|CADJPY
|1.8K
|GBPUSD
|634
|CHFJPY
|36
|USDJPY
|843
|GBPJPY
|-40
|AUDUSD
|546
|GBPCHF
|230
|AUDCAD
|730
|NZDJPY
|-394
|EURJPY
|1.3K
|EURNZD
|219
|NZDCHF
|113
|NZDUSD
|98
|NZDCAD
|21
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +114.48 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +91.37 USD
Massima perdita consecutiva: -114.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.65 × 20
Non ci sono recensioni