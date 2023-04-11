SegnaliSezioni
Kristina Dehtiarova

Sputnik2019

Kristina Dehtiarova
0 recensioni
Affidabilità
324 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2019 1 613%
ForexClub-MT4 Market Real Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14 015
Profit Trade:
10 867 (77.53%)
Loss Trade:
3 148 (22.46%)
Best Trade:
8 900.32 USD
Worst Trade:
-4 828.59 USD
Profitto lordo:
246 568.51 USD (1 020 295 pips)
Perdita lorda:
-161 862.83 USD (1 008 143 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (139.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 677.52 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
93.86%
Massimo carico di deposito:
20.25%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
5.38
Long Trade:
7 215 (51.48%)
Short Trade:
6 800 (48.52%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
6.04 USD
Profitto medio:
22.69 USD
Perdita media:
-51.42 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-15 756.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 756.40 USD (12)
Crescita mensile:
0.95%
Previsione annuale:
12.24%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
185.73 USD
Massimale:
15 756.40 USD (38.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.27% (15 756.40 USD)
Per equità:
45.24% (13 505.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 13265
XAUUSD 745
USDJPY 4
USDCAD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 84K
XAUUSD 927
USDJPY 18
USDCAD 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 30K
XAUUSD -17K
USDJPY 511
USDCAD 4
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 900.32 USD
Worst Trade: -4 829 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +139.21 USD
Massima perdita consecutiva: -15 756.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-ECN Live
0.00 × 4
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 15
BCS-Real
0.00 × 1
GoMarkets-Real 2
0.00 × 3
FXCM-USDReal02
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 5
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 4
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 8
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 1
281 più
EA Sputnik :)
В алгоритм заложен небольшой грамотный мартингейл, благодарю которому все серии  сделок закрываются всегда с прибылью. Робот автоматизирован, но так же при достижении откртых 4-6 сделок я вручую меняю шаг между сделками, что бы уменьшить потенциально возможную загрузку денег. Робот торугет надежно и стабильно. Небольшие просадки будут, но советник плавно и умело из них будет выходить. 
При желании взаимодействия в другом формает - практически всегда этому рада)
Telegram: @kris1002

WhatsAp:  +380932698266

Email:  kris1002@ukr.net

_______________________________________________________________________________


https://t.me/kris1002k 👈


2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 10:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 10:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 05:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 02:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sputnik2019
30USD al mese
1 613%
0
0
USD
31K
USD
324
99%
14 015
77%
94%
1.52
6.04
USD
45%
1:500
Copia

