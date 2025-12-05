SegnaliSezioni
Quan Hui Guo

HedGinG ACNC F

Quan Hui Guo
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 184%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
179
Profit Trade:
109 (60.89%)
Loss Trade:
70 (39.11%)
Best Trade:
41.40 USD
Worst Trade:
-36.05 USD
Profitto lordo:
763.90 USD (27 276 pips)
Perdita lorda:
-354.49 USD (19 570 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (26.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.68 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.58%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
10.25
Long Trade:
97 (54.19%)
Short Trade:
82 (45.81%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
2.29 USD
Profitto medio:
7.01 USD
Perdita media:
-5.06 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.05 USD (2)
Crescita mensile:
43.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.84 USD
Massimale:
39.96 USD (17.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.75% (39.96 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 91
AUDCAD 88
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 198
AUDCAD 212
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 1.5K
AUDCAD 6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.40 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.74 USD
Massima perdita consecutiva: -16.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Demo
0.76 × 49
投资有风险，入市需谨慎！
Non ci sono recensioni
