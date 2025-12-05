- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
179
Profit Trade:
109 (60.89%)
Loss Trade:
70 (39.11%)
Best Trade:
41.40 USD
Worst Trade:
-36.05 USD
Profitto lordo:
763.90 USD (27 276 pips)
Perdita lorda:
-354.49 USD (19 570 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (26.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.68 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.58%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
10.25
Long Trade:
97 (54.19%)
Short Trade:
82 (45.81%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
2.29 USD
Profitto medio:
7.01 USD
Perdita media:
-5.06 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.05 USD (2)
Crescita mensile:
43.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.84 USD
Massimale:
39.96 USD (17.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.75% (39.96 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|91
|AUDCAD
|88
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|198
|AUDCAD
|212
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|1.5K
|AUDCAD
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.40 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.74 USD
Massima perdita consecutiva: -16.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.76 × 49
