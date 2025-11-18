SegnaliSezioni
Dang Tuan Anh Tran

Axi1

Dang Tuan Anh Tran
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 60%
Axi-US05-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 056
Profit Trade:
840 (79.54%)
Loss Trade:
216 (20.45%)
Best Trade:
326.51 USD
Worst Trade:
-190.61 USD
Profitto lordo:
5 313.76 USD (14 948 392 pips)
Perdita lorda:
-4 375.03 USD (11 851 061 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (69.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
585.75 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.12%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
643 (60.89%)
Short Trade:
413 (39.11%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
6.33 USD
Perdita media:
-20.25 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-639.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-849.44 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.72 USD
Massimale:
1 146.73 USD (72.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.92% (1 080.89 USD)
Per equità:
0.10% (0.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.pro 292
BTCUSD 129
GBPCAD.pro 92
ETHUSD 80
EURGBP.pro 61
EURJPY.pro 45
GBPAUD.pro 41
EURUSD.pro 37
EURCHF.pro 31
CADCHF.pro 30
EURAUD.pro 29
USDCAD.pro 28
EURCAD.pro 20
AUDCHF.pro 15
NZDUSD.pro 14
AUDNZD.pro 14
USDJPY.pro 13
XAGUSD.pro 13
AUDUSD.pro 11
USDCHF.pro 11
AUDJPY.pro 11
GBPJPY.pro 10
EURNZD.pro 9
CHFJPY.pro 7
NZDJPY.pro 5
AUDCAD.pro 4
GBPCHF.pro 3
NZDCHF.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.pro 112
BTCUSD 429
GBPCAD.pro -320
ETHUSD 178
EURGBP.pro 10
EURJPY.pro 30
GBPAUD.pro 70
EURUSD.pro 47
EURCHF.pro 43
CADCHF.pro 45
EURAUD.pro 19
USDCAD.pro 29
EURCAD.pro 20
AUDCHF.pro 15
NZDUSD.pro 8
AUDNZD.pro 10
USDJPY.pro 19
XAGUSD.pro 186
AUDUSD.pro 13
USDCHF.pro 27
AUDJPY.pro 20
GBPJPY.pro 13
EURNZD.pro 25
CHFJPY.pro 6
NZDJPY.pro 5
AUDCAD.pro 1
GBPCHF.pro -122
NZDCHF.pro 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.pro 8.3K
BTCUSD 2.6M
GBPCAD.pro -1.2K
ETHUSD 470K
EURGBP.pro -1.1K
EURJPY.pro 51
GBPAUD.pro 1.9K
EURUSD.pro 1K
EURCHF.pro -207
CADCHF.pro 644
EURAUD.pro 973
USDCAD.pro 896
EURCAD.pro 879
AUDCHF.pro 252
NZDUSD.pro 131
AUDNZD.pro 568
USDJPY.pro -381
XAGUSD.pro 227
AUDUSD.pro 139
USDCHF.pro 403
AUDJPY.pro 436
GBPJPY.pro 592
EURNZD.pro 782
CHFJPY.pro 385
NZDJPY.pro 239
AUDCAD.pro 78
GBPCHF.pro -1.1K
NZDCHF.pro 56
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +326.51 USD
Worst Trade: -191 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +69.85 USD
Massima perdita consecutiva: -639.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US09-Live
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.18 09:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.69% of days out of 581 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 09:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.