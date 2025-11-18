- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 056
Profit Trade:
840 (79.54%)
Loss Trade:
216 (20.45%)
Best Trade:
326.51 USD
Worst Trade:
-190.61 USD
Profitto lordo:
5 313.76 USD (14 948 392 pips)
Perdita lorda:
-4 375.03 USD (11 851 061 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (69.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
585.75 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.12%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
643 (60.89%)
Short Trade:
413 (39.11%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
6.33 USD
Perdita media:
-20.25 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-639.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-849.44 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.72 USD
Massimale:
1 146.73 USD (72.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.92% (1 080.89 USD)
Per equità:
0.10% (0.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.pro
|292
|BTCUSD
|129
|GBPCAD.pro
|92
|ETHUSD
|80
|EURGBP.pro
|61
|EURJPY.pro
|45
|GBPAUD.pro
|41
|EURUSD.pro
|37
|EURCHF.pro
|31
|CADCHF.pro
|30
|EURAUD.pro
|29
|USDCAD.pro
|28
|EURCAD.pro
|20
|AUDCHF.pro
|15
|NZDUSD.pro
|14
|AUDNZD.pro
|14
|USDJPY.pro
|13
|XAGUSD.pro
|13
|AUDUSD.pro
|11
|USDCHF.pro
|11
|AUDJPY.pro
|11
|GBPJPY.pro
|10
|EURNZD.pro
|9
|CHFJPY.pro
|7
|NZDJPY.pro
|5
|AUDCAD.pro
|4
|GBPCHF.pro
|3
|NZDCHF.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.pro
|112
|BTCUSD
|429
|GBPCAD.pro
|-320
|ETHUSD
|178
|EURGBP.pro
|10
|EURJPY.pro
|30
|GBPAUD.pro
|70
|EURUSD.pro
|47
|EURCHF.pro
|43
|CADCHF.pro
|45
|EURAUD.pro
|19
|USDCAD.pro
|29
|EURCAD.pro
|20
|AUDCHF.pro
|15
|NZDUSD.pro
|8
|AUDNZD.pro
|10
|USDJPY.pro
|19
|XAGUSD.pro
|186
|AUDUSD.pro
|13
|USDCHF.pro
|27
|AUDJPY.pro
|20
|GBPJPY.pro
|13
|EURNZD.pro
|25
|CHFJPY.pro
|6
|NZDJPY.pro
|5
|AUDCAD.pro
|1
|GBPCHF.pro
|-122
|NZDCHF.pro
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.pro
|8.3K
|BTCUSD
|2.6M
|GBPCAD.pro
|-1.2K
|ETHUSD
|470K
|EURGBP.pro
|-1.1K
|EURJPY.pro
|51
|GBPAUD.pro
|1.9K
|EURUSD.pro
|1K
|EURCHF.pro
|-207
|CADCHF.pro
|644
|EURAUD.pro
|973
|USDCAD.pro
|896
|EURCAD.pro
|879
|AUDCHF.pro
|252
|NZDUSD.pro
|131
|AUDNZD.pro
|568
|USDJPY.pro
|-381
|XAGUSD.pro
|227
|AUDUSD.pro
|139
|USDCHF.pro
|403
|AUDJPY.pro
|436
|GBPJPY.pro
|592
|EURNZD.pro
|782
|CHFJPY.pro
|385
|NZDJPY.pro
|239
|AUDCAD.pro
|78
|GBPCHF.pro
|-1.1K
|NZDCHF.pro
|56
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +326.51 USD
Worst Trade: -191 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +69.85 USD
Massima perdita consecutiva: -639.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
60%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
83
99%
1 056
79%
100%
1.21
0.89
USD
USD
28%
1:100