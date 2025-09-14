- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
690
Profit Trade:
558 (80.86%)
Loss Trade:
132 (19.13%)
Best Trade:
19.84 USD
Worst Trade:
-26.90 USD
Profitto lordo:
1 313.78 USD (132 601 pips)
Perdita lorda:
-618.61 USD (61 022 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (26.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
116.25 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
5.07%
Massimo carico di deposito:
45.64%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
16.11
Long Trade:
293 (42.46%)
Short Trade:
397 (57.54%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
2.35 USD
Perdita media:
-4.69 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-17.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.14 USD (6)
Crescita mensile:
14.81%
Previsione annuale:
179.63%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
43.14 USD (4.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.45% (43.14 USD)
Per equità:
51.62% (98.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|690
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|695
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|72K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.84 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +26.96 USD
Massima perdita consecutiva: -17.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|1.86 × 7
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|2.26 × 996
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
Exness-Real28
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
RoboForex-ECN-3
|3.03 × 269
|
FusionMarkets-Live 2
|3.25 × 233
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
Very good signal, very profitable. But I only risk the same amount as the provider (200$) so my profits are only covering the signal costs. Works very good on IC Markets, it is recomended.
Помимо сигналов 0.01 лота былоло много сигналов по 0.08 которые не отображаются в истории сигнала. В итоге депозит проигран, ау продавца все хорошо(