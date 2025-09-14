SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold pro
Ngo Thanh Minh

Gold pro

Ngo Thanh Minh
2 recensioni
Affidabilità
32 settimane
15 / 12K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1 638%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
690
Profit Trade:
558 (80.86%)
Loss Trade:
132 (19.13%)
Best Trade:
19.84 USD
Worst Trade:
-26.90 USD
Profitto lordo:
1 313.78 USD (132 601 pips)
Perdita lorda:
-618.61 USD (61 022 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (26.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
116.25 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
5.07%
Massimo carico di deposito:
45.64%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
16.11
Long Trade:
293 (42.46%)
Short Trade:
397 (57.54%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
2.35 USD
Perdita media:
-4.69 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-17.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.14 USD (6)
Crescita mensile:
14.81%
Previsione annuale:
179.63%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
43.14 USD (4.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.45% (43.14 USD)
Per equità:
51.62% (98.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 690
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 695
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.84 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +26.96 USD
Massima perdita consecutiva: -17.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 più
Valutazione media:
handycrash
221
handycrash 2025.09.14 07:11 
 

Very good signal, very profitable. But I only risk the same amount as the provider (200$) so my profits are only covering the signal costs. Works very good on IC Markets, it is recomended.

Ivan Nauros
162
Ivan Nauros 2025.08.13 18:30 
 

Помимо сигналов 0.01 лота былоло много сигналов по 0.08 которые не отображаются в истории сигнала. В итоге депозит проигран, ау продавца все хорошо(

2025.07.10 23:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 00:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 00:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 14:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.27 10:31
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 19:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 06:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 00:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 06:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.22 22:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.11 08:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.11 08:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.25 08:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.21 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.20 08:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.02.20 04:45
Share of trading days is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold pro
30USD al mese
1 638%
15
12K
USD
229
USD
32
88%
690
80%
5%
2.12
1.01
USD
52%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.