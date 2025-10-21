SegnaliSezioni
Anton Dorofeev

Annic

Anton Dorofeev
0 recensioni
221 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2021 2 363%
ICMarketsSC-Live27
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
979
Profit Trade:
760 (77.63%)
Loss Trade:
219 (22.37%)
Best Trade:
179.60 USD
Worst Trade:
-65.77 USD
Profitto lordo:
3 375.28 USD (3 235 696 pips)
Perdita lorda:
-987.01 USD (92 291 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (167.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
224.75 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
16.16
Long Trade:
460 (46.99%)
Short Trade:
519 (53.01%)
Fattore di profitto:
3.42
Profitto previsto:
2.44 USD
Profitto medio:
4.44 USD
Perdita media:
-4.51 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-83.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.73 USD (3)
Crescita mensile:
1.70%
Previsione annuale:
20.65%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.88 USD
Massimale:
147.75 USD (7.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.06% (83.23 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 463
EURUSD 343
USDCAD 51
BTCUSD 30
XAUUSD 28
GBPUSD 22
GBPCAD 19
USDJPY 11
SUMMARY 6
EURCHF 3
EURAUD 2
GBPAUD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 891
EURUSD 557
USDCAD -8
BTCUSD 282
XAUUSD 426
GBPUSD 15
GBPCAD 29
USDJPY -4
SUMMARY 202
EURCHF 0
EURAUD -2
GBPAUD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 68K
EURUSD 32K
USDCAD 274
BTCUSD 3M
XAUUSD 11K
GBPUSD 2K
GBPCAD 934
USDJPY -421
SUMMARY 0
EURCHF 19
EURAUD -217
GBPAUD -109
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +179.60 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +167.28 USD
Massima perdita consecutiva: -83.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live27" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 2
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 3
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.12 × 178
ICMarketsSC-Live20
0.26 × 242
XMTrading-Real 252
0.29 × 136
ICMarketsSC-Live12
0.32 × 299
TradersGlobalGroup-Live
0.33 × 3
MEXAtlantic-Real
0.35 × 280
MEXIntGroup-Real
0.44 × 234
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 444
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 16
VantageFXInternational-Live 2
0.58 × 647
TurnkeyGlobal-Live
0.60 × 563
TMGM.TradeMax-Demo
0.68 × 428
ICMarketsSC-Live16
0.69 × 124
104 più
Non ci sono recensioni
2025.10.21 18:22
80% of growth achieved within 43 days. This comprises 2.79% of days out of 1543 days of the signal's entire lifetime.
