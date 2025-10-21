- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
979
Profit Trade:
760 (77.63%)
Loss Trade:
219 (22.37%)
Best Trade:
179.60 USD
Worst Trade:
-65.77 USD
Profitto lordo:
3 375.28 USD (3 235 696 pips)
Perdita lorda:
-987.01 USD (92 291 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (167.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
224.75 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
16.16
Long Trade:
460 (46.99%)
Short Trade:
519 (53.01%)
Fattore di profitto:
3.42
Profitto previsto:
2.44 USD
Profitto medio:
4.44 USD
Perdita media:
-4.51 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-83.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.73 USD (3)
Crescita mensile:
1.70%
Previsione annuale:
20.65%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.88 USD
Massimale:
147.75 USD (7.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.06% (83.23 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|463
|EURUSD
|343
|USDCAD
|51
|BTCUSD
|30
|XAUUSD
|28
|GBPUSD
|22
|GBPCAD
|19
|USDJPY
|11
|SUMMARY
|6
|EURCHF
|3
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|891
|EURUSD
|557
|USDCAD
|-8
|BTCUSD
|282
|XAUUSD
|426
|GBPUSD
|15
|GBPCAD
|29
|USDJPY
|-4
|SUMMARY
|202
|EURCHF
|0
|EURAUD
|-2
|GBPAUD
|-1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|68K
|EURUSD
|32K
|USDCAD
|274
|BTCUSD
|3M
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|2K
|GBPCAD
|934
|USDJPY
|-421
|SUMMARY
|0
|EURCHF
|19
|EURAUD
|-217
|GBPAUD
|-109
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +179.60 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +167.28 USD
Massima perdita consecutiva: -83.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live27" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
