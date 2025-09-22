- Crescita
Trade:
614
Profit Trade:
319 (51.95%)
Loss Trade:
295 (48.05%)
Best Trade:
791.03 USD
Worst Trade:
-110.95 USD
Profitto lordo:
17 449.92 USD (434 934 pips)
Perdita lorda:
-8 152.24 USD (184 581 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (154.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 896.31 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
45.48%
Massimo carico di deposito:
63.60%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.65
Long Trade:
442 (71.99%)
Short Trade:
172 (28.01%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
15.14 USD
Profitto medio:
54.70 USD
Perdita media:
-27.63 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-176.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-390.57 USD (10)
Crescita mensile:
44.23%
Previsione annuale:
536.61%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.02 USD
Massimale:
1 074.68 USD (21.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.12% (1 074.68 USD)
Per equità:
2.73% (111.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|232
|EURUSD
|75
|USDJPY
|69
|AUDUSD
|40
|USDCAD
|35
|XTIUSD
|31
|NZDUSD
|29
|USDCHF
|29
|GBPUSD
|28
|AUDJPY
|24
|XAGUSD
|22
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7.8K
|EURUSD
|-436
|USDJPY
|-54
|AUDUSD
|57
|USDCAD
|-116
|XTIUSD
|-286
|NZDUSD
|79
|USDCHF
|142
|GBPUSD
|394
|AUDJPY
|387
|XAGUSD
|1.3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|238K
|EURUSD
|-8.5K
|USDJPY
|-6.5K
|AUDUSD
|3.9K
|USDCAD
|-3.7K
|XTIUSD
|-735
|NZDUSD
|1.9K
|USDCHF
|3.6K
|GBPUSD
|9.4K
|AUDJPY
|7.3K
|XAGUSD
|6.1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +791.03 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +154.67 USD
Massima perdita consecutiva: -176.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
本策略为波段交易，有严格的风控机制，每单都有止盈止损，能购长期稳定盈利！
