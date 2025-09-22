SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Winneryu01
Hong Xu Yu

Winneryu01

Hong Xu Yu
0 recensioni
Affidabilità
108 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2023 2 801%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
614
Profit Trade:
319 (51.95%)
Loss Trade:
295 (48.05%)
Best Trade:
791.03 USD
Worst Trade:
-110.95 USD
Profitto lordo:
17 449.92 USD (434 934 pips)
Perdita lorda:
-8 152.24 USD (184 581 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (154.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 896.31 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
45.48%
Massimo carico di deposito:
63.60%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.65
Long Trade:
442 (71.99%)
Short Trade:
172 (28.01%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
15.14 USD
Profitto medio:
54.70 USD
Perdita media:
-27.63 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-176.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-390.57 USD (10)
Crescita mensile:
44.23%
Previsione annuale:
536.61%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.02 USD
Massimale:
1 074.68 USD (21.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.12% (1 074.68 USD)
Per equità:
2.73% (111.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 232
EURUSD 75
USDJPY 69
AUDUSD 40
USDCAD 35
XTIUSD 31
NZDUSD 29
USDCHF 29
GBPUSD 28
AUDJPY 24
XAGUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.8K
EURUSD -436
USDJPY -54
AUDUSD 57
USDCAD -116
XTIUSD -286
NZDUSD 79
USDCHF 142
GBPUSD 394
AUDJPY 387
XAGUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 238K
EURUSD -8.5K
USDJPY -6.5K
AUDUSD 3.9K
USDCAD -3.7K
XTIUSD -735
NZDUSD 1.9K
USDCHF 3.6K
GBPUSD 9.4K
AUDJPY 7.3K
XAGUSD 6.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +791.03 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +154.67 USD
Massima perdita consecutiva: -176.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live07
0.25 × 225
AxiTrader-US06-Live
0.25 × 8
ATCBrokers-Live 1
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 8
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
CFHMarkets-Live1
0.51 × 147
RoboForex-ECN-2
0.51 × 145
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
ICMarkets-Live09
0.56 × 130
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
ICMarkets-Live06
0.58 × 187
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
TickmillUK-Live03
0.65 × 57
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
AxiTrader-US07-Live
0.71 × 203
本策略为波段交易，有严格的风控机制，每单都有止盈止损，能购长期稳定盈利！
Non ci sono recensioni
2025.09.29 12:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 1.48% of days out of 742 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Winneryu01
100USD al mese
2 801%
0
0
USD
4.5K
USD
108
99%
614
51%
45%
2.14
15.14
USD
52%
1:200
Copia

