|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|962
|AUDUSD
|381
|XAUUSD
|176
|GBPCHF
|56
|NZDUSD
|40
|AUDNZD
|30
|NZDCAD
|28
|USDCAD
|26
|AUDCAD
|20
|ETHUSD
|10
|BTCUSD
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3.3K
|AUDUSD
|844
|XAUUSD
|-155
|GBPCHF
|43
|NZDUSD
|48
|AUDNZD
|12
|NZDCAD
|17
|USDCAD
|13
|AUDCAD
|11
|ETHUSD
|1
|BTCUSD
|10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|14K
|AUDUSD
|15K
|XAUUSD
|-1.5K
|GBPCHF
|1.6K
|NZDUSD
|1.7K
|AUDNZD
|-211
|NZDCAD
|-474
|USDCAD
|365
|AUDCAD
|1.2K
|ETHUSD
|113K
|BTCUSD
|2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXOpenEU-ECN Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Стабильная прибыль для долгосрочных инвестиций.
Алгоритм торговли использует интеллектуальную систему входа построенную на объёмах с дополнительной функцией максимизации лота и восстановлением просадки.
Основная цель системы сначала сохранить, а затем приумножить капитал!!!
Рекомендуемый минимальный депозит составляет от 2000 долларов. Кредитное плечо 1:500.
При меньшем кредитном плече используйте больший капитал, например:
- кредитное плечо 1:30 -> 9000$
- кредитное плечо 1:50 -> 5900$
- кредитное плечо 1:100 -> 3600$
- кредитное плечо 1:200 -> 2600$
- кредитное плечо 1:500 -> 2000$
Для успешного копирования важно постоянная 24/7 работа терминала MT4.
https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe
https://www.mql5.com/ru/articles/618?utm_source=www.mql5.com
