SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Smart trading 1
Pavel Grigoriev

Smart trading 1

Pavel Grigoriev
0 recensioni
Affidabilità
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 574%
FXOpenEU-ECN Live Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 732
Profit Trade:
1 243 (71.76%)
Loss Trade:
489 (28.23%)
Best Trade:
633.59 USD
Worst Trade:
-156.81 USD
Profitto lordo:
8 459.68 USD (2 302 581 pips)
Perdita lorda:
-4 351.89 USD (409 726 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (71.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
638.88 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
67.60%
Massimo carico di deposito:
2.19%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
8.76
Long Trade:
839 (48.44%)
Short Trade:
893 (51.56%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
2.37 USD
Profitto medio:
6.81 USD
Perdita media:
-8.90 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-468.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-468.83 USD (6)
Crescita mensile:
5.77%
Previsione annuale:
70.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.33 USD
Massimale:
468.83 USD (10.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.74% (425.94 USD)
Per equità:
1.82% (60.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 962
AUDUSD 381
XAUUSD 176
GBPCHF 56
NZDUSD 40
AUDNZD 30
NZDCAD 28
USDCAD 26
AUDCAD 20
ETHUSD 10
BTCUSD 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3.3K
AUDUSD 844
XAUUSD -155
GBPCHF 43
NZDUSD 48
AUDNZD 12
NZDCAD 17
USDCAD 13
AUDCAD 11
ETHUSD 1
BTCUSD 10
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 14K
AUDUSD 15K
XAUUSD -1.5K
GBPCHF 1.6K
NZDUSD 1.7K
AUDNZD -211
NZDCAD -474
USDCAD 365
AUDCAD 1.2K
ETHUSD 113K
BTCUSD 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +633.59 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +71.18 USD
Massima perdita consecutiva: -468.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXOpenEU-ECN Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Стабильная прибыль для долгосрочных инвестиций. 

Алгоритм торговли использует интеллектуальную систему входа построенную на объёмах с дополнительной функцией максимизации лота и восстановлением просадки.

Основная цель системы сначала сохранить, а затем приумножить капитал!!! 

Рекомендуемый минимальный депозит составляет от 2000 долларов. Кредитное плечо 1:500.

При меньшем кредитном плече используйте больший капитал, например:

  • кредитное плечо 1:30  ->  9000$
  • кредитное плечо 1:50  ->  5900$
  • кредитное плечо 1:100 -> 3600$
  • кредитное плечо 1:200 -> 2600$
  • кредитное плечо 1:500 -> 2000$

Для успешного копирования важно постоянная 24/7 работа терминала MT4.

Если вы никогда раньше не подписывались на сигналы mql5.com , обязательно ознакомьтесь с этой статьей:


По техническим вопросам, связанным с системой copytrade, и для получения четкого ответа на этот вопрос я настоятельно рекомендую обратиться в службу поддержки mql5, потому что у них, как у поставщиков платформы copytrade, есть эксперты, которые смогут помочь с любыми техническими проблемами, с которыми вы сталкиваетесь.


Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Smart trading 1
50USD al mese
574%
0
0
USD
3.3K
USD
89
100%
1 732
71%
68%
1.94
2.37
USD
31%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.