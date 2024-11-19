SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Multi Trend Strategy
You Ming Xing

Multi Trend Strategy

You Ming Xing
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2024 131%
ICMarkets-Live08
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 728
Profit Trade:
2 893 (50.50%)
Loss Trade:
2 835 (49.49%)
Best Trade:
273.86 USD
Worst Trade:
-141.25 USD
Profitto lordo:
17 183.64 USD (2 066 022 pips)
Perdita lorda:
-14 813.62 USD (2 490 712 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (308.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
312.67 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
48.54%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
126
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
3.28
Long Trade:
3 630 (63.37%)
Short Trade:
2 098 (36.63%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
5.94 USD
Perdita media:
-5.23 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-102.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.05 USD (14)
Crescita mensile:
33.10%
Previsione annuale:
400.30%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
383.73 USD
Massimale:
722.51 USD (26.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.95% (627.10 USD)
Per equità:
8.60% (179.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1473
XAUUSD 1015
GBPJPY 729
EURJPY 725
EURUSD 573
GBPUSD 558
CADJPY 234
XAUJPY 223
EURGBP 197
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -175
XAUUSD 2.2K
GBPJPY -261
EURJPY -241
EURUSD 296
GBPUSD 96
CADJPY -135
XAUJPY 771
EURGBP 4
BTCUSD -141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -16K
XAUUSD 207K
GBPJPY -32K
EURJPY -27K
EURUSD 34K
GBPUSD 7.6K
CADJPY -17K
XAUJPY 120K
EURGBP 2.5K
BTCUSD -701K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +273.86 USD
Worst Trade: -141 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +308.15 USD
Massima perdita consecutiva: -102.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
LMAXNZ2-LIVE
0.00 × 4
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
RusdavLtd-Live
0.00 × 12
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 9
EGlobal-Cent5
0.18 × 11
CapitalPointTrading-Live29
0.30 × 1096
AdmiralMarkets-Live2
0.37 × 19
ICMarkets-Live02
0.42 × 12
ECMarkets-Live
0.50 × 6
ILQAu-A1 Live
0.55 × 38
ICMarketsSC-Live27
0.56 × 484
Exness-Real3
0.67 × 3
UniverseWheel-Live
0.67 × 3
ICMarkets-Live20
0.79 × 52
ICMarkets-Live08
0.84 × 1782
Exness-Real9
0.91 × 1012
ICMarketsSC-Live08
0.97 × 7448
HFMarketsSV-Live Server 3
1.00 × 1
XMTrading-Real 34
1.00 × 1
Pepperstone-Edge04
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live07
1.04 × 7172
ICMarketsSC-Live04
1.11 × 242
ICMarkets-Live19
1.12 × 174
165 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.01.30 14:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 16:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 10:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.02 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.03 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.03 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.19 10:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Multi Trend Strategy
99USD al mese
131%
0
0
USD
3.2K
USD
47
99%
5 728
50%
100%
1.15
0.41
USD
28%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.