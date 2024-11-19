- Crescita
Trade:
5 728
Profit Trade:
2 893 (50.50%)
Loss Trade:
2 835 (49.49%)
Best Trade:
273.86 USD
Worst Trade:
-141.25 USD
Profitto lordo:
17 183.64 USD (2 066 022 pips)
Perdita lorda:
-14 813.62 USD (2 490 712 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (308.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
312.67 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
48.54%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
126
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
3.28
Long Trade:
3 630 (63.37%)
Short Trade:
2 098 (36.63%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
5.94 USD
Perdita media:
-5.23 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-102.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.05 USD (14)
Crescita mensile:
33.10%
Previsione annuale:
400.30%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
383.73 USD
Massimale:
722.51 USD (26.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.95% (627.10 USD)
Per equità:
8.60% (179.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1473
|XAUUSD
|1015
|GBPJPY
|729
|EURJPY
|725
|EURUSD
|573
|GBPUSD
|558
|CADJPY
|234
|XAUJPY
|223
|EURGBP
|197
|BTCUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-175
|XAUUSD
|2.2K
|GBPJPY
|-261
|EURJPY
|-241
|EURUSD
|296
|GBPUSD
|96
|CADJPY
|-135
|XAUJPY
|771
|EURGBP
|4
|BTCUSD
|-141
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-16K
|XAUUSD
|207K
|GBPJPY
|-32K
|EURJPY
|-27K
|EURUSD
|34K
|GBPUSD
|7.6K
|CADJPY
|-17K
|XAUJPY
|120K
|EURGBP
|2.5K
|BTCUSD
|-701K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +273.86 USD
Worst Trade: -141 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +308.15 USD
Massima perdita consecutiva: -102.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
LMAXNZ2-LIVE
|0.00 × 4
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
RusdavLtd-Live
|0.00 × 12
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 9
|
EGlobal-Cent5
|0.18 × 11
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.30 × 1096
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.37 × 19
|
ICMarkets-Live02
|0.42 × 12
|
ECMarkets-Live
|0.50 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.55 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|0.56 × 484
|
Exness-Real3
|0.67 × 3
|
UniverseWheel-Live
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.79 × 52
|
ICMarkets-Live08
|0.84 × 1782
|
Exness-Real9
|0.91 × 1012
|
ICMarketsSC-Live08
|0.97 × 7448
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|1.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|1.04 × 7172
|
ICMarketsSC-Live04
|1.11 × 242
|
ICMarkets-Live19
|1.12 × 174
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
131%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
47
99%
5 728
50%
100%
1.15
0.41
USD
USD
28%
1:500