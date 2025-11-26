SegnaliSezioni
Junhui Wang

AUDCAD12

Junhui Wang
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 216%
MakeCapital-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
801
Profit Trade:
557 (69.53%)
Loss Trade:
244 (30.46%)
Best Trade:
89.25 USD
Worst Trade:
-73.69 USD
Profitto lordo:
2 167.05 USD (92 726 pips)
Perdita lorda:
-1 087.87 USD (85 760 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (36.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.96 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.19%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.33
Long Trade:
391 (48.81%)
Short Trade:
410 (51.19%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
3.89 USD
Perdita media:
-4.46 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-76.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.27 USD (4)
Crescita mensile:
13.17%
Previsione annuale:
159.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
115.67 USD (9.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.93% (115.67 USD)
Per equità:
5.65% (89.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD.s 455
AUDCAD.s 346
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD.s 713
AUDCAD.s 366
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD.s -495
AUDCAD.s 7.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.25 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +36.14 USD
Massima perdita consecutiva: -76.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MakeCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
