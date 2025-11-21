SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Alexandria
Sekar Mayang Galang Tyananda

Alexandria

Sekar Mayang Galang Tyananda
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 164%
MaxrichGroup-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
255
Profit Trade:
94 (36.86%)
Loss Trade:
161 (63.14%)
Best Trade:
1 476.03 USD
Worst Trade:
-413.00 USD
Profitto lordo:
26 164.30 USD (293 101 pips)
Perdita lorda:
-19 883.97 USD (202 815 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (4 134.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 134.21 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
1.38%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.88
Long Trade:
171 (67.06%)
Short Trade:
84 (32.94%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
24.63 USD
Profitto medio:
278.34 USD
Perdita media:
-123.50 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-706.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 817.20 USD (6)
Crescita mensile:
-14.78%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
384.68 USD
Massimale:
3 345.26 USD (43.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.29% (3 345.26 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 234
USDJPY 5
EURJPY 3
NZDJPY 3
CHFJPY 3
AUDJPY 3
GBPJPY 2
GBPUSD 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.3K
USDJPY 14
EURJPY 89
NZDJPY 34
CHFJPY -71
AUDJPY -45
GBPJPY -52
GBPUSD -2
CADJPY 33
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 91K
USDJPY 2.6K
EURJPY 1.6K
NZDJPY 1.1K
CHFJPY -4K
AUDJPY -2K
GBPJPY -1.5K
GBPUSD 0
CADJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 476.03 USD
Worst Trade: -413 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +4 134.21 USD
Massima perdita consecutiva: -706.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 10
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
296 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.21 07:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.09% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati