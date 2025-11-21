- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
255
Profit Trade:
94 (36.86%)
Loss Trade:
161 (63.14%)
Best Trade:
1 476.03 USD
Worst Trade:
-413.00 USD
Profitto lordo:
26 164.30 USD (293 101 pips)
Perdita lorda:
-19 883.97 USD (202 815 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (4 134.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 134.21 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
1.38%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.88
Long Trade:
171 (67.06%)
Short Trade:
84 (32.94%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
24.63 USD
Profitto medio:
278.34 USD
Perdita media:
-123.50 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-706.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 817.20 USD (6)
Crescita mensile:
-14.78%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
384.68 USD
Massimale:
3 345.26 USD (43.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.29% (3 345.26 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|234
|USDJPY
|5
|EURJPY
|3
|NZDJPY
|3
|CHFJPY
|3
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.3K
|USDJPY
|14
|EURJPY
|89
|NZDJPY
|34
|CHFJPY
|-71
|AUDJPY
|-45
|GBPJPY
|-52
|GBPUSD
|-2
|CADJPY
|33
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|91K
|USDJPY
|2.6K
|EURJPY
|1.6K
|NZDJPY
|1.1K
|CHFJPY
|-4K
|AUDJPY
|-2K
|GBPJPY
|-1.5K
|GBPUSD
|0
|CADJPY
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 476.03 USD
Worst Trade: -413 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +4 134.21 USD
Massima perdita consecutiva: -706.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
