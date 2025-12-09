- Crescita
Trade:
183
Profit Trade:
140 (76.50%)
Loss Trade:
43 (23.50%)
Best Trade:
210.95 USD
Worst Trade:
-1 171.13 USD
Profitto lordo:
7 324.47 USD (62 419 pips)
Perdita lorda:
-3 311.85 USD (23 450 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (2 185.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 336.56 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.37%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
3.43
Long Trade:
86 (46.99%)
Short Trade:
97 (53.01%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
21.93 USD
Profitto medio:
52.32 USD
Perdita media:
-77.02 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-47.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 171.13 USD (1)
Crescita mensile:
35.19%
Previsione annuale:
426.92%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.73 USD
Massimale:
1 171.13 USD (25.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.22% (1 134.68 USD)
Per equità:
0.55% (31.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|AUDCAD
|29
|AUDNZD
|11
|NZDCAD
|10
|.US30Cash
|7
|USDJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.6K
|AUDCAD
|928
|AUDNZD
|136
|NZDCAD
|203
|.US30Cash
|1
|USDJPY
|29
|EURAUD
|41
|GBPJPY
|-2
|GBPCAD
|22
|GBPAUD
|31
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|33K
|AUDCAD
|2.6K
|AUDNZD
|479
|NZDCAD
|582
|.US30Cash
|1.4K
|USDJPY
|-257
|EURAUD
|797
|GBPJPY
|-332
|GBPCAD
|415
|GBPAUD
|429
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +210.95 USD
Worst Trade: -1 171 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 185.65 USD
Massima perdita consecutiva: -47.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
ICMarkets-Live04
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 2
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.93 × 113
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
ICMarkets-Live16
|1.75 × 4
|
AMarkets-Real
|1.75 × 36
|
Alpari-Pro.ECN
|1.77 × 53
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.86 × 14
|
RoboForex-ECN
|1.97 × 238
|
LiteFinance-Demo
|2.50 × 2
|
RoboForex-Prime
|2.51 × 3475
|
FXCL-Main2
|2.60 × 5
|
CMCMarkets1-Europe
|2.64 × 122
|
ICMarketsSC-Live05
|2.81 × 81
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
328%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
71
97%
183
76%
100%
2.21
21.93
USD
USD
30%
1:300