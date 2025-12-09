SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RBF
Elias Rafael Rodelo Montes

RBF

Elias Rafael Rodelo Montes
0 recensioni
Affidabilità
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 328%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
140 (76.50%)
Loss Trade:
43 (23.50%)
Best Trade:
210.95 USD
Worst Trade:
-1 171.13 USD
Profitto lordo:
7 324.47 USD (62 419 pips)
Perdita lorda:
-3 311.85 USD (23 450 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (2 185.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 336.56 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.37%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
3.43
Long Trade:
86 (46.99%)
Short Trade:
97 (53.01%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
21.93 USD
Profitto medio:
52.32 USD
Perdita media:
-77.02 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-47.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 171.13 USD (1)
Crescita mensile:
35.19%
Previsione annuale:
426.92%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.73 USD
Massimale:
1 171.13 USD (25.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.22% (1 134.68 USD)
Per equità:
0.55% (31.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 119
AUDCAD 29
AUDNZD 11
NZDCAD 10
.US30Cash 7
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPJPY 1
GBPCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.6K
AUDCAD 928
AUDNZD 136
NZDCAD 203
.US30Cash 1
USDJPY 29
EURAUD 41
GBPJPY -2
GBPCAD 22
GBPAUD 31
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 33K
AUDCAD 2.6K
AUDNZD 479
NZDCAD 582
.US30Cash 1.4K
USDJPY -257
EURAUD 797
GBPJPY -332
GBPCAD 415
GBPAUD 429
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +210.95 USD
Worst Trade: -1 171 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 185.65 USD
Massima perdita consecutiva: -47.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
ICMarkets-Live04
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 6
RoboForex-ECN-2
0.50 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
Tickmill-Live04
0.60 × 344
TMGM.TradeMax-Live7
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboForex-ECN-3
0.93 × 113
ICMarkets-Live22
1.27 × 15
Hankotrade-Live
1.40 × 5
ICMarkets-Live16
1.75 × 4
AMarkets-Real
1.75 × 36
Alpari-Pro.ECN
1.77 × 53
TradeMaxGlobal-Demo
1.86 × 14
RoboForex-ECN
1.97 × 238
LiteFinance-Demo
2.50 × 2
RoboForex-Prime
2.51 × 3475
FXCL-Main2
2.60 × 5
CMCMarkets1-Europe
2.64 × 122
ICMarketsSC-Live05
2.81 × 81
29 più
Non ci sono recensioni
2025.12.09 07:50
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 12.5% of days out of the 496 days of the signal's entire lifetime.
