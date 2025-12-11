SegnaliSezioni
NES Technology

Axis Alpha

NES Technology
0 recensioni
Affidabilità
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2024 583%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 224
Profit Trade:
3 820 (73.12%)
Loss Trade:
1 404 (26.88%)
Best Trade:
111.36 USD
Worst Trade:
-109.64 USD
Profitto lordo:
12 432.35 USD (570 824 pips)
Perdita lorda:
-7 859.47 USD (432 056 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (38.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
185.32 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
4.64%
Massimo carico di deposito:
1.63%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
28.06
Long Trade:
2 586 (49.50%)
Short Trade:
2 638 (50.50%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.88 USD
Profitto medio:
3.25 USD
Perdita media:
-5.60 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-162.95 USD (2)
Crescita mensile:
5.75%
Previsione annuale:
69.76%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.30 USD
Massimale:
162.95 USD (4.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.26% (162.95 USD)
Per equità:
0.57% (29.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 3765
XAUUSD 1400
US30+ 59
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 3.4K
XAUUSD 1.1K
US30+ 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 82K
XAUUSD 16K
US30+ 41K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.36 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.06 USD
Massima perdita consecutiva: -8.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.12 00:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
