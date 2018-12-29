SegnaliSezioni
Joel Juanpere

SFE Portfolio1

Joel Juanpere
1 recensione
Affidabilità
517 settimane
1 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2015 1 684%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 027
Profit Trade:
1 989 (65.70%)
Loss Trade:
1 038 (34.29%)
Best Trade:
1 028.33 EUR
Worst Trade:
-781.62 EUR
Profitto lordo:
25 154.17 EUR (10 323 292 pips)
Perdita lorda:
-17 031.96 EUR (8 426 419 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (32.03 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 634.12 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
13.61%
Massimo carico di deposito:
44.09%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
10.39
Long Trade:
1 884 (62.24%)
Short Trade:
1 143 (37.76%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
2.68 EUR
Profitto medio:
12.65 EUR
Perdita media:
-16.41 EUR
Massime perdite consecutive:
21 (-146.14 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-781.62 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.06%
Previsione annuale:
-4.16%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
781.62 EUR (15.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.02% (578.68 EUR)
Per equità:
23.02% (141.37 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
LNKUSD 562
BTCUSD 306
ETHUSD 246
EURUSD 138
UNIUSD 137
XAUUSD 135
USDJPY 117
NZDUSD 109
AUDUSD 106
GBPUSD 103
USDCHF 79
SUMMARY 75
EURJPY 75
AUDJPY 67
CHFJPY 61
EURCHF 61
EURCAD 60
EURGBP 57
EURAUD 51
USDCAD 50
DOTUSD 45
NZDCAD 42
AUDNZD 41
EURNZD 38
CADJPY 33
GBPCHF 32
CADCHF 30
NZDJPY 24
GBPCAD 24
AUDCHF 24
AUDCAD 22
GBPJPY 21
NZDCHF 16
GBPAUD 13
XAUEUR 10
USDSGD 8
SGDJPY 3
EURHKD 3
AUS200 2
USTEC 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
LNKUSD 7
BTCUSD 1.1K
ETHUSD 572
EURUSD 207
UNIUSD -5
XAUUSD 76
USDJPY 261
NZDUSD 363
AUDUSD 237
GBPUSD -123
USDCHF 123
SUMMARY 6.3K
EURJPY 370
AUDJPY 65
CHFJPY 110
EURCHF 107
EURCAD -108
EURGBP -39
EURAUD 33
USDCAD 96
DOTUSD -54
NZDCAD 36
AUDNZD 1
EURNZD -133
CADJPY -109
GBPCHF -33
CADCHF 46
NZDJPY -98
GBPCAD -72
AUDCHF 35
AUDCAD -16
GBPJPY 40
NZDCHF -13
GBPAUD -50
XAUEUR 24
USDSGD -11
SGDJPY 31
EURHKD -85
AUS200 25
USTEC -59
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
LNKUSD 47K
BTCUSD 1.7M
ETHUSD 113K
EURUSD 3.6K
UNIUSD -35K
XAUUSD 13K
USDJPY 7.8K
NZDUSD 3.9K
AUDUSD 4.4K
GBPUSD -2.2K
USDCHF 3.4K
SUMMARY 0
EURJPY 13K
AUDJPY 5.3K
CHFJPY 1.4K
EURCHF 1.2K
EURCAD -2K
EURGBP -1.1K
EURAUD -848
USDCAD 1.4K
DOTUSD -565
NZDCAD -1K
AUDNZD -563
EURNZD -1.7K
CADJPY -881
GBPCHF -15
CADCHF 493
NZDJPY -579
GBPCAD -1.7K
AUDCHF 450
AUDCAD -112
GBPJPY 551
NZDCHF -36
GBPAUD -2.2K
XAUEUR 1.1K
USDSGD 11
SGDJPY 183
EURHKD -4K
AUS200 3.5K
USTEC -5.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 028.33 EUR
Worst Trade: -782 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +32.03 EUR
Massima perdita consecutiva: -146.14 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.43 × 21
VantageFXInternational-Live 6
0.60 × 40
ICMarketsSC-Live19
0.63 × 70
ICMarketsSC-Live14
0.68 × 158
ICMarketsSC-Live22
0.69 × 137
ICMarkets-Live22
0.70 × 161
ICMarketsSC-Live20
0.76 × 147
MonetaMarkets-Live01
0.76 × 17
ICMarkets-Live19
0.86 × 323
ICMarketsSC-Live09
0.97 × 971
FPMarkets-Live
1.00 × 9
Tickmill-Live08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 341
ICMarketsSC-Live23
1.19 × 1118
GlobalPrime-Live
1.23 × 13
VantageInternational-Live 2
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
1.34 × 282
ICMarketsSC-Live27
1.38 × 537
FusionMarkets-Live 2
1.46 × 153
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2000
Pepperstone-Edge07
1.50 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.56 × 135
EverestCM-Platform
1.72 × 18
100 più
Using some systems of SFE Freedom   https://www.mql5.com/en/market/product/51012?source=Site+Profile+Seller

and SFE Impulse https://www.mql5.com/en/market/product/116285?source=Site+Profile+Seller

more information: https://t.me/sfecommunity


Valutazione media:
Zhiwen Hu
337
Zhiwen Hu 2018.12.29 16:22   

订错了

