- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 027
Profit Trade:
1 989 (65.70%)
Loss Trade:
1 038 (34.29%)
Best Trade:
1 028.33 EUR
Worst Trade:
-781.62 EUR
Profitto lordo:
25 154.17 EUR (10 323 292 pips)
Perdita lorda:
-17 031.96 EUR (8 426 419 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (32.03 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 634.12 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
13.61%
Massimo carico di deposito:
44.09%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
10.39
Long Trade:
1 884 (62.24%)
Short Trade:
1 143 (37.76%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
2.68 EUR
Profitto medio:
12.65 EUR
Perdita media:
-16.41 EUR
Massime perdite consecutive:
21 (-146.14 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-781.62 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.06%
Previsione annuale:
-4.16%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
781.62 EUR (15.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.02% (578.68 EUR)
Per equità:
23.02% (141.37 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|LNKUSD
|562
|BTCUSD
|306
|ETHUSD
|246
|EURUSD
|138
|UNIUSD
|137
|XAUUSD
|135
|USDJPY
|117
|NZDUSD
|109
|AUDUSD
|106
|GBPUSD
|103
|USDCHF
|79
|SUMMARY
|75
|EURJPY
|75
|AUDJPY
|67
|CHFJPY
|61
|EURCHF
|61
|EURCAD
|60
|EURGBP
|57
|EURAUD
|51
|USDCAD
|50
|DOTUSD
|45
|NZDCAD
|42
|AUDNZD
|41
|EURNZD
|38
|CADJPY
|33
|GBPCHF
|32
|CADCHF
|30
|NZDJPY
|24
|GBPCAD
|24
|AUDCHF
|24
|AUDCAD
|22
|GBPJPY
|21
|NZDCHF
|16
|GBPAUD
|13
|XAUEUR
|10
|USDSGD
|8
|SGDJPY
|3
|EURHKD
|3
|AUS200
|2
|USTEC
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|LNKUSD
|7
|BTCUSD
|1.1K
|ETHUSD
|572
|EURUSD
|207
|UNIUSD
|-5
|XAUUSD
|76
|USDJPY
|261
|NZDUSD
|363
|AUDUSD
|237
|GBPUSD
|-123
|USDCHF
|123
|SUMMARY
|6.3K
|EURJPY
|370
|AUDJPY
|65
|CHFJPY
|110
|EURCHF
|107
|EURCAD
|-108
|EURGBP
|-39
|EURAUD
|33
|USDCAD
|96
|DOTUSD
|-54
|NZDCAD
|36
|AUDNZD
|1
|EURNZD
|-133
|CADJPY
|-109
|GBPCHF
|-33
|CADCHF
|46
|NZDJPY
|-98
|GBPCAD
|-72
|AUDCHF
|35
|AUDCAD
|-16
|GBPJPY
|40
|NZDCHF
|-13
|GBPAUD
|-50
|XAUEUR
|24
|USDSGD
|-11
|SGDJPY
|31
|EURHKD
|-85
|AUS200
|25
|USTEC
|-59
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|LNKUSD
|47K
|BTCUSD
|1.7M
|ETHUSD
|113K
|EURUSD
|3.6K
|UNIUSD
|-35K
|XAUUSD
|13K
|USDJPY
|7.8K
|NZDUSD
|3.9K
|AUDUSD
|4.4K
|GBPUSD
|-2.2K
|USDCHF
|3.4K
|SUMMARY
|0
|EURJPY
|13K
|AUDJPY
|5.3K
|CHFJPY
|1.4K
|EURCHF
|1.2K
|EURCAD
|-2K
|EURGBP
|-1.1K
|EURAUD
|-848
|USDCAD
|1.4K
|DOTUSD
|-565
|NZDCAD
|-1K
|AUDNZD
|-563
|EURNZD
|-1.7K
|CADJPY
|-881
|GBPCHF
|-15
|CADCHF
|493
|NZDJPY
|-579
|GBPCAD
|-1.7K
|AUDCHF
|450
|AUDCAD
|-112
|GBPJPY
|551
|NZDCHF
|-36
|GBPAUD
|-2.2K
|XAUEUR
|1.1K
|USDSGD
|11
|SGDJPY
|183
|EURHKD
|-4K
|AUS200
|3.5K
|USTEC
|-5.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 028.33 EUR
Worst Trade: -782 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +32.03 EUR
Massima perdita consecutiva: -146.14 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live06
|0.43 × 21
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.60 × 40
|
ICMarketsSC-Live19
|0.63 × 70
|
ICMarketsSC-Live14
|0.68 × 158
|
ICMarketsSC-Live22
|0.69 × 137
|
ICMarkets-Live22
|0.70 × 161
|
ICMarketsSC-Live20
|0.76 × 147
|
MonetaMarkets-Live01
|0.76 × 17
|
ICMarkets-Live19
|0.86 × 323
|
ICMarketsSC-Live09
|0.97 × 971
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 9
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 341
|
ICMarketsSC-Live23
|1.19 × 1118
|
GlobalPrime-Live
|1.23 × 13
|
VantageInternational-Live 2
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|1.34 × 282
|
ICMarketsSC-Live27
|1.38 × 537
|
FusionMarkets-Live 2
|1.46 × 153
|
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 2000
|
Pepperstone-Edge07
|1.50 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.56 × 135
|
EverestCM-Platform
|1.72 × 18
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
1 684%
1
0
USD
USD
3.6K
EUR
EUR
517
96%
3 027
65%
14%
1.47
2.68
EUR
EUR
23%
1:500
