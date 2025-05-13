- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 253
Profit Trade:
873 (69.67%)
Loss Trade:
380 (30.33%)
Best Trade:
62.66 USD
Worst Trade:
-103.79 USD
Profitto lordo:
4 522.70 USD (3 037 310 pips)
Perdita lorda:
-3 826.97 USD (2 491 171 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (60.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
145.63 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
32.06%
Massimo carico di deposito:
9.66%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
998 (79.65%)
Short Trade:
255 (20.35%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
5.18 USD
Perdita media:
-10.07 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-63.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.39 USD (2)
Crescita mensile:
13.68%
Previsione annuale:
166.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
273.31 USD (15.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.85% (273.31 USD)
Per equità:
6.70% (76.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1252
|AUDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|700
|AUDCAD
|-5
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|546K
|AUDCAD
|4
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +62.66 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +60.42 USD
Massima perdita consecutiva: -63.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.62 × 754
|
Exness-Real17
|1.39 × 259
|
Exness-Real18
|3.40 × 55
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|15.29 × 14
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
80%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
23
99%
1 253
69%
32%
1.18
0.56
USD
USD
21%
1:500