Djamil Karim

ACCURATE

Djamil Karim
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 80%
Exness-Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 253
Profit Trade:
873 (69.67%)
Loss Trade:
380 (30.33%)
Best Trade:
62.66 USD
Worst Trade:
-103.79 USD
Profitto lordo:
4 522.70 USD (3 037 310 pips)
Perdita lorda:
-3 826.97 USD (2 491 171 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (60.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
145.63 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
32.06%
Massimo carico di deposito:
9.66%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
998 (79.65%)
Short Trade:
255 (20.35%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
5.18 USD
Perdita media:
-10.07 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-63.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.39 USD (2)
Crescita mensile:
13.68%
Previsione annuale:
166.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
273.31 USD (15.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.85% (273.31 USD)
Per equità:
6.70% (76.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1252
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 700
AUDCAD -5
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 546K
AUDCAD 4
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +62.66 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +60.42 USD
Massima perdita consecutiva: -63.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real16
0.62 × 754
Exness-Real17
1.39 × 259
Exness-Real18
3.40 × 55
VTMarkets-Live 8
5.00 × 1
Axi-US06-Live
6.00 × 1
FxPro.com-Real05
7.25 × 16
Exness-Real9
9.42 × 121
VantageInternational-Live 3
9.78 × 9
VTMarkets-Live
15.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
15.29 × 14
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
UltimaMarkets-Live 2
25.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.24 22:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.46% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 13:08
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 13:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 04:10
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 03:42
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 05:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.88% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 23:43
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 08:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 09:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 08:36
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 00:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ACCURATE
30USD al mese
80%
0
0
USD
1.2K
USD
23
99%
1 253
69%
32%
1.18
0.56
USD
21%
1:500
Copia

