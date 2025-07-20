SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TZ82
Li Feng Zheng

TZ82

Li Feng Zheng
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 115%
VTMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
222
Profit Trade:
111 (50.00%)
Loss Trade:
111 (50.00%)
Best Trade:
51.65 USD
Worst Trade:
-26.92 USD
Profitto lordo:
783.60 USD (529 051 pips)
Perdita lorda:
-611.24 USD (172 874 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (94.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.65 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
24.50%
Massimo carico di deposito:
16.43%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
113 (50.90%)
Short Trade:
109 (49.10%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
7.06 USD
Perdita media:
-5.51 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-35.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.06 USD (6)
Crescita mensile:
11.43%
Previsione annuale:
138.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.99 USD
Massimale:
83.83 USD (32.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.45% (83.83 USD)
Per equità:
13.81% (30.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-VIP 130
GBPUSD-VIP 19
BTCUSD 14
USDCAD-VIP 13
USDJPY-VIP 12
EURUSD-VIP 10
AUDUSD-VIP 8
NZDUSD-VIP 8
ETHUSD 7
XAUEUR-VIP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-VIP 177
GBPUSD-VIP -21
BTCUSD 32
USDCAD-VIP 17
USDJPY-VIP 9
EURUSD-VIP 8
AUDUSD-VIP 13
NZDUSD-VIP -8
ETHUSD -43
XAUEUR-VIP -10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-VIP 17K
GBPUSD-VIP 1.5K
BTCUSD 354K
USDCAD-VIP 1.4K
USDJPY-VIP 1.1K
EURUSD-VIP 830
AUDUSD-VIP 469
NZDUSD-VIP -301
ETHUSD -14K
XAUEUR-VIP -901
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.65 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +94.65 USD
Massima perdita consecutiva: -35.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 11:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 10:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TZ82
100USD al mese
115%
0
0
USD
335
USD
19
0%
222
50%
25%
1.28
0.78
USD
32%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.