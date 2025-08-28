SegnaliSezioni
Peng Hao Shi

Sykl

Peng Hao Shi
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 362%
GMI-Live12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 238
Profit Trade:
1 468 (65.59%)
Loss Trade:
770 (34.41%)
Best Trade:
117.44 USD
Worst Trade:
-96.32 USD
Profitto lordo:
7 641.25 USD (401 562 pips)
Perdita lorda:
-5 187.65 USD (338 095 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (80.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
155.19 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
4.82%
Massimo carico di deposito:
3.74%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
4.56
Long Trade:
1 027 (45.89%)
Short Trade:
1 211 (54.11%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
5.21 USD
Perdita media:
-6.74 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-301.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-344.37 USD (6)
Crescita mensile:
9.95%
Previsione annuale:
120.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.21 USD
Massimale:
537.68 USD (18.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.74% (344.37 USD)
Per equità:
2.60% (45.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2236
AUDCAD 1
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.5K
AUDCAD 0
EURUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 64K
AUDCAD -29
EURUSD 102
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +117.44 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +80.51 USD
Massima perdita consecutiva: -301.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TTCM-Live2
2.00 × 1
趋势黄金，经历各种大行情，严格风控一倍跟250美金，稳定收益
