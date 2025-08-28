- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 238
Profit Trade:
1 468 (65.59%)
Loss Trade:
770 (34.41%)
Best Trade:
117.44 USD
Worst Trade:
-96.32 USD
Profitto lordo:
7 641.25 USD (401 562 pips)
Perdita lorda:
-5 187.65 USD (338 095 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (80.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
155.19 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
4.82%
Massimo carico di deposito:
3.74%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
4.56
Long Trade:
1 027 (45.89%)
Short Trade:
1 211 (54.11%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
5.21 USD
Perdita media:
-6.74 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-301.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-344.37 USD (6)
Crescita mensile:
9.95%
Previsione annuale:
120.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.21 USD
Massimale:
537.68 USD (18.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.74% (344.37 USD)
Per equità:
2.60% (45.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2236
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.5K
|AUDCAD
|0
|EURUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|64K
|AUDCAD
|-29
|EURUSD
|102
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +117.44 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +80.51 USD
Massima perdita consecutiva: -301.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TTCM-Live2
|2.00 × 1
趋势黄金，经历各种大行情，严格风控一倍跟250美金，稳定收益
Non ci sono recensioni
