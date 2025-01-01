DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndDeactivate 

Deactivate

Disattiva il controllo.

virtual bool  Deactivate()

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

Il controllo diventa inattivo quando il cursore del mouse è fuori dal controllo.