MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndObjColorBackground
- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
ColorBackground (Metodo Get)
Ottiene la proprietà (colore di sfondo) OBJPROP_BGCOLOR dell'oggetto chart.
|
color ColorBackground()
Valore di ritorno
Il valore della proprietà OBJPROP_BGCOLOR.
ColorBackground (Metoto Set)
Imposta la proprietà (colore di sfondo) OBJPROP_BGCOLOR dell'oggetto chart.
|
bool ColorBackground(
Parametri
value
[in] Nuovo valore della proprietà OBJPROP_BGCOLOR.
Valore di ritorno
true in caso di successo, altrimenti false.