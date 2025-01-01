DocumentazioneSezioni
ColorBackground (Metodo Get)

Ottiene la proprietà (colore di sfondo) OBJPROP_BGCOLOR dell'oggetto chart.

color  ColorBackground()

Valore di ritorno

Il valore della proprietà OBJPROP_BGCOLOR.

ColorBackground (Metoto Set)

Imposta la proprietà (colore di sfondo) OBJPROP_BGCOLOR dell'oggetto chart.

bool  ColorBackground(
   const color  value      // valore
   )

Parametri

value

[in]  Nuovo valore della proprietà OBJPROP_BGCOLOR.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.