MouseFocusKill

Cancella lo stato salvato dei bottoni del mouse e disattiva il controllo.

bool  MouseFocusKill(
   const long  id=CONTROLS_INVALID_ID      // id
   )

Parametri

id=CONTROLS_INVALID_ID

[in]  Identificatore del controllo, che ha ricevuto il focus del mouse.

Valore di ritorno

Il risultato della disattivazione del controllo.