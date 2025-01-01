- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
OnEvent
Event Handler del Chart
virtual bool OnEvent(
Parametri
id
[in] Event ID.
lparam
[in] Parametro evento di tipo long passato per riferimento.
dparam
[in] Parametro evento di tipo double passato per riferimento.
sparam
[in] Parametro evento di tipo string passato per riferimento.
Valore di ritorno
true - se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.