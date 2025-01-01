DocumentazioneSezioni
StateFlagsReset

Resetta le flags dello stato del controllo.

virtual void  StateFlagsReset(
   const int  flags      // flags
   )

Parametri

flags

[in]  Flags da resettare (bit mask).

Valore di ritorno

Nessuno.