Color (Metodo Get)

Ottiene la proprietà (colore) OBJPROP_COLOR dell'oggetto chart.

color  Color()

Valore di ritorno

Il valore della proprietà OBJPROP_COLOR.

Color (Metodo Set)

Imposta la proprietà (colore) OBJPROP_COLOR dell'oggetto chart.

bool  Color(
   const color  value      // valore
   )

Parametri

value

[in] Nuovo valore della proprietà OBJPROP_COLOR.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.