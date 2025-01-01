DocumentazioneSezioni
Text (Metodo Get)

Ottiene la proprietà (text) OBJPROP_TEXT dell'oggetto chart.

string  Text()

Valore di ritorno

Il valore della proprietà OBJPROP_TEXT.

Text (Metodo Set)

Imposta la proprietà (text) OBJPROP_TEXT dell'oggetto chart.

bool  Text(
   const string  value      // nuovo valore
   )

Parametri

value

[in] Nuovo valore della proprietà OBJPROP_TEXT.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.