MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndObjOnSetText OnEventTextColorColorBackgroundColorBorderFontFontSizeZOrderOnObjectCreateOnObjectChangeOnObjectDeleteOnObjectDragOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetFontOnSetFontSizeOnSetZOrderOnDestroyOnChange OnSetText L'event handler del controllo "SetText"(cambio della proprietà OBJPROP_TEXT). virtual bool OnSetText() Valore di ritorno true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false. Nota Il metodo della classe base non fa nulla e restituisce sempre true. OnObjectDrag OnSetColor