OnSetText

L'event handler del controllo "SetText"(cambio della proprietà OBJPROP_TEXT).

virtual bool  OnSetText()

Valore di ritorno

true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.

Nota

Il metodo della classe base non fa nulla e restituisce sempre true.