- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
ColorBorder (Metoto Get)
Ottiene la proprietà (colore bordo) OBJPROP_BORDER_COLOR dell'oggetto chart.
|
color ColorBorder()
Valore di ritorno
Il valore della proprietà OBJPROP_BORDER_COLOR.
ColorBorder (Metodo Set)
Imposta la proprietà (colore bordo) OBJPROP_BORDER_COLOR dell'oggetto chart.
|
bool ColorBorder(
Parametri
value
[in] Nuovo valore della proprietà OBJPROP_BORDER_COLOR.
Valore di ritorno
true in caso di successo, altrimenti false.