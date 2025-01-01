DocumentazioneSezioni
ColorBorder (Metoto Get)

Ottiene la proprietà (colore bordo) OBJPROP_BORDER_COLOR dell'oggetto chart.

color ColorBorder()

Valore di ritorno

Il valore della proprietà OBJPROP_BORDER_COLOR.

ColorBorder (Metodo Set)

Imposta la proprietà (colore bordo) OBJPROP_BORDER_COLOR dell'oggetto chart.

bool  ColorBorder(
   const color  value      // valore
   )

Parametri

value

[in]  Nuovo valore della proprietà OBJPROP_BORDER_COLOR.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.