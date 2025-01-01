DocumentazioneSezioni
Le classi per la creazione di Pannelli di Controllo e Finestre di Dialogo

Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con le classi per la creazione di Pannelli di Controllo e la descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.

L'uso di queste classi vi farà risparmiare tempo durante la creazione di pannelli di controllo per programmi MQL5 (Expert Advisors ed indicatori).

La MQL5 standard Library (in termini di controlli) è posizionata nella cartella dei dati del terminale client, in MQL5\Include\Controls.

Trova gli esempi di utilizzo delle classi nei seguenti articoli:

L'esempio di Expert Advisor, che illustra il funzionamento di queste classi può essere trovato in MQL5\Expert\Examples\Controls.

Auxiliary structures

Descrizione

CRect

Struttura dell'area rettangolare

CDateTime

Struttura per lavorare con la data e l'ora

Classi Base

Descrizione

CWnd

Classe di base per tutti i controlli

CWndObj

Classe base per i controlli e le finestre di dialogo

CWndContainer

Classe base per i controlli complessi (contenente i controlli dipendenti)

Comandi semplici

Descrizione

CLabel

Controllo, basato sull'oggetto grafico "Etichetta di testo"

CBmpButton

Controllo, basato sull'oggetto grafico "Etichetta Bitmap"

CButton

Controllo, basato sull'oggetto grafico "Bottone"

CEdit

Controllo, basato sull'oggetto grafico "Campo di Modifica"

CPanel

Controllo, basato sull'oggetto grafico "Etichetta Rettangolo"

CPicture

Controllo, basato sull'oggetto grafico "Etichetta Bitmap"

Complex controls

Descrizione

CScroll

Classe di base della barra di scorrimento

CScrollV

Barra di scorrimento verticale

CScrollH

Barra di scorrimento orizzontale

CWndClient

Classe di base dell'area client con barre di scorrimento

CListView

ListView

CComboBox

ComboBox

CCheckBox

CheckBox

CCheckGroup

CheckGroup

CRadioButton

RadioButton

CRadioGroup

RadioGroup

CSpinEdit

SpinEdit

CDialog

Dialogo

CAppDialog

Dialog Applicazione