- CRect
- CDateTime
- CWnd
- CWndObj
- CWndContainer
- CLabel
- CBmpButton
- CButton
- CEdit
- CPanel
- CPicture
- CScroll
- CScrollV
- CScrollH
- CWndClient
- CListView
- CComboBox
- CCheckBox
- CCheckGroup
- CRadioButton
- CRadioGroup
- CSpinEdit
- CDialog
- CAppDialog
Le classi per la creazione di Pannelli di Controllo e Finestre di Dialogo
Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con le classi per la creazione di Pannelli di Controllo e la descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.
L'uso di queste classi vi farà risparmiare tempo durante la creazione di pannelli di controllo per programmi MQL5 (Expert Advisors ed indicatori).
La MQL5 standard Library (in termini di controlli) è posizionata nella cartella dei dati del terminale client, in MQL5\Include\Controls.
Trova gli esempi di utilizzo delle classi nei seguenti articoli:
- Come creare un pannello grafico di qualsiasi livello di complessità
- Miglioramento dei Pannelli: Aggiunta di trasparenza, modifica del colore di sfondo ed ereditazione da CAppDialog/CWndClient
- Aggiunta di un pannello di controllo ad un indicatore o ad un Expert Advisor in pochissimo tempo
- Crea i tuoi pannelli grafici in MQL5
- Creazione di pannelli di controllo attivi in MQL5 per il trading
L'esempio di Expert Advisor, che illustra il funzionamento di queste classi può essere trovato in MQL5\Expert\Examples\Controls.
|
Auxiliary structures
|
Descrizione
|
Struttura dell'area rettangolare
|
Struttura per lavorare con la data e l'ora
|
Classi Base
|
Descrizione
|
Classe di base per tutti i controlli
|
Classe base per i controlli e le finestre di dialogo
|
Classe base per i controlli complessi (contenente i controlli dipendenti)
|
Comandi semplici
|
Descrizione
|
Controllo, basato sull'oggetto grafico "Etichetta di testo"
|
Controllo, basato sull'oggetto grafico "Etichetta Bitmap"
|
Controllo, basato sull'oggetto grafico "Bottone"
|
Controllo, basato sull'oggetto grafico "Campo di Modifica"
|
Controllo, basato sull'oggetto grafico "Etichetta Rettangolo"
|
Controllo, basato sull'oggetto grafico "Etichetta Bitmap"
|
Complex controls
|
Descrizione
|
Classe di base della barra di scorrimento
|
Barra di scorrimento verticale
|
Barra di scorrimento orizzontale
|
Classe di base dell'area client con barre di scorrimento
|
ListView
|
ComboBox
|
CheckBox
|
CheckGroup
|
RadioButton
|
RadioGroup
|
SpinEdit
|
Dialogo
|
Dialog Applicazione