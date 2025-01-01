DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndObjZOrder 

ZOrder (Metodo Get)

Ottiene la proprietà OBJPROP_ZORDER dell'oggetto chart .

long  ZOrder()

Valore di ritorno

Il valore della proprietà OBJPROP_FONTSIZE.

ZOrder (Metodo Set)

Imposta la proprietà OBJPROP_ZORDER dell'oggetto chart .

bool  ZOrder(
   const long  value      // nuovo valore
   )

Parametri

value

[in]  Nuovo valore della proprietà OBJPROP_ZORDER.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.