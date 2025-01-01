DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndMove 

Move

Imposta nuove coordinate del controllo.

void  Move(
   const int  x,     // X coordinate
   const int  y      // Y coordinate
   )

Parametri

x

[in] Nuovo coordinata X.

y

[in] Nuova coordinate Y.

Valore di ritorno

Nessuno.