L’indice de la balance commerciale de l’UE de l’Italie mesure la différence de valeur entre les importations et les exportations de marchandises et de services, qui proviennent des pays de l’Union Européenne et vont vers d’autres pays de l’UE, au cours d’une certaine période prise en considération. Les données indiquant un nombre favorable montrent qu’un plus grand nombre de marchandises et de services ont été exportés au cours de la période considérée qu’ils ont été importés dans le pays. Dans ce cas, on dit que le pays a une balance commerciale positive.

Le commerce avec les autres pays membres de l’UE représente plus de la moitié des transactions étrangères de l’Italie. Les principales destinations commerciales intra-UE de l’Italie sont l’Allemagne, la France, l’Espagne et la Suisse. Les principales origines des importations de l’UE sont l’Allemagne, la France et les Pays-Bas.

En général, l’Italie profite grandement de l’échange de marchandises et de services avec les partenaires de l’UE. Au cours des dernières années, l’Italie a fait état d’une balance commerciale positive de l’UE sur la majorité des périodes de calcul.

Une balance commerciale positive a généralement un impact favorable sur la monnaie nationale. Cependant, les échanges commerciaux entre les pays de l’UE ont généralement très peu d’impact sur les cours de l’euro.

Dernières valeurs: