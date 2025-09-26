CPI FOI excl. Tabac m/m indique les variations des prix des marchandises et services, du point de vue des ménages de cols bleus et de cols blancs, au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. L’indice évalue un panier de marchandises et de services, qui représentent une part plus importante des dépenses des ménages, à l’exclusion des produits du tabac. L’indice est considéré comme l’une des principales mesures de la confiance des consommateurs et de l’inflation nationale. La croissance de l’IPC peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deItalie Indice des prix à la consommation (IPC) FOI hors Tabac m/m (Italy Consumer Price Index (CPI) FOI excl. Tobacco m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.