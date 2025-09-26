La production industrielle en Italie mesure le volume des marchandises produit par l’industrie au cours du mois donné, par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice couvre une série représentative de produits fabriqués par l’industrie manufacturière, l’industrie minière et l’approvisionnement en électricité et gaz, à l’exclusion de la construction.

L’indice est calculé sur la base des données recueillies lors d’une enquête mensuelle auprès d’environ 4 600 entreprises. Des sources statistiques supplémentaires peuvent être utilisées pour estimer la production dans des secteurs industriels spécifiques. Des pondérations sont attribuées aux données recueillies pour compiler l’indice national.

Outre les données brutes, l’Institut National Italien de Statistiques publie également des données désaisonnalisées, ainsi qu’un indice corrigé des variations calendaires qui ne prend en compte que les jours ouvrables, tandis que les jours de week-end, les fêtes laïques et religieuses sont exclues des séries de données. Les données ajustées permettent une comparaison précise des variations d’une période à l’autre.

L’indice de la production industrielle est un outil important à la fois pour prévoir le PIB futur et le rendement économique.

En ce qui concerne le trading et l’interprétation, les chiffres supérieurs aux prévisions devraient être considérés comme favorables pour l’ EUR, tandis que les chiffres inférieurs aux prévisions devraient être considérés comme défavorables pour l’ EUR.

Dernières valeurs: